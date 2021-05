9 mag 2021 19:24

PAURA DEGLI AGHI? – CON LA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE SALTA FUORI UN PROBLEMA DIFFUSO: LA TRIPANOFOBIA (O BELONEFOBIA) - UNA CONDIZIONE CHE COLPISCE CIRCA IL 10% DELLA POPOLAZIONE GLOBALE, IN ALCUNI CASI IL SOLO PENSIERO DI UN AGO E’ SUFFICIENTE PER FAR SVENIRE QUALCUNO – ANCHE SE NON E’ POSSIBILE PREVENIRE GLI SVENIMENTI, CI SONO ALCUNI TRATTAMENTI CHE POTREBBERO AIUTARE - ECCO QUALI...