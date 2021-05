MA ‘STO COPRIFUOCO SERVE A QUALCOSA CONTRO IL VIRUS? GLI SCIENZIATI NON LO SANNO CON CERTEZZA - LA RESTRIZIONE E' UTILE SOLO SE COMBINATA AL RISPETTO DELLE MISURE DI CONTENIMENTO (E GRAZIE ARCA') COME DISTANZA DI SICUREZZA E MASCHERINA – INFATTI OGNUNO FA COME GLI PARE: IN SPAGNA, PORTOGALLO E BELGIO L'HANNO ABOLITO, IN FRANCIA E GERMANIA RESISTE IN MANIERA PIU' RESTRITTIVA DI QUELLO ITALIANO - SPOSTARLO DI UN'ORA COSA CAMBIA? DAL PUNTO DI VISTA EPIDEMIOLOGICO, NON SI SA...