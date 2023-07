A POCO PIÙ DI UN ANNO DALL’ANNULLAMENTO DEL DIRITTO DI ABORTO DA PARTE DELLA CORTE SUPREMA, L’AGENZIA PER GLI ALIMENTI E I MEDICINALI DEGLI USA (FDA) HA APPROVATO PER LA PRIMA VOLTA LA VENDITA SENZA PRESCRIZIONE MEDICA DI UNA PILLOLA ANTICONCEZIONALE - SI TRATTA DEL FARMACO OPILL, PRODOTTO DALL’IRLANDESE PERRIGO E GIÀ PRESENTE SUL MERCATO STATUNITENSE DA MEZZO SECOLO…

In un’America come mai divisa sull’aborto, e a poco più di un anno dopo dall’annullamento del diritto all’interruzione di gravidanza da parte della Corte suprema, la Fda — l’Agenzia per gli alimenti e i medicinali degli Usa — ha approvato per la prima volta la vendita senza prescrizione medica di una pillola anticoncezionale.

Si tratta del farmaco Opill, prodotto dall’irlandese Perrigo e già presente sul mercato statunitense da mezzo secolo. Non c’è ancora una data precisa perché la «minipillola» — che contiene solamente un ormone, la progestina, e non un insieme di progestina ed estrogeni — possa essere venduta al banco, ma la multinazionale stima che sarà disponibile nelle farmacie e per la vendita online dai primi mesi del prossimo anno. Allora diventerà il più efficace anticoncezionale acquistabile senza ricetta negli Usa.

Resta l’incognita del prezzo, ancora non stabilito; ma Perrigo garantisce che l’obiettivo è quello di «rendere il farmaco accessibile per tutte le donne». Lo scorso anno, un sondaggio rivelò che tre donne americane su quattro vorrebbero avere la possibilità di acquistare un farmaco anticoncezionale al banco. E a maggio un panel di 17 consiglieri scientifici della Fda ha stabilito che i benefici dell’approvazione della vendita libera dell’Opill superano di gran lunga i rischi. Per di più, diversi gruppi contrari al diritto all’aborto non si sono espressi contro questa decisione.