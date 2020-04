POSITIVO SENZA SAPERLO – CASTIGLIONE D’ADDA, UNO DEI COMUNI DELL' EX ZONA ROSSA LODIGIANA, È DIVENTATO UN CASO DI STUDIO: SU 60 CITTADINI CHE SI ERANO PRESENTATI A DONARE IL SANGUE, 40 ERANO POSITIVI AL CORONAVIRUS. SI TRATTA DI SOGGETTI ASINTOMATICI CHE HANNO SVILUPPATO GLI ANTICORPI, COME SE FOSSERO VACCINATI – DAL LORO PLASMA SI SVILUPPERÀ UNA CURA SPERIMENTALE PER I MALATI…

Monica Serra per “la Stampa”

castiglione d'adda genitori del paziente 1

Quando i volontari dell' Avis li hanno convocati per la donazione del sangue, erano certi che avrebbero riscontrato un alto numero di positivi al Covid19. Dagli esiti dei test e dei tamponi è arrivata la conferma: su 60 cittadini di Castiglione D' Adda, uno dei comuni dell' ex zona rossa lodigiana, 40 sono risultati positivi senza saperlo. Tutti asintomatici, sfuggiti alle statistiche ufficiali: sono entrati in contatto con la malattia, non l' hanno sviluppata, ma hanno prodotto gli anticorpi, come fossero stati vaccinati.

analisi sangue coronavirus

Un dato significativo, venuto fuori da uno screening avviato da Avis in collaborazione con le università di Pavia e di Lodi che, questa settimana, inizieranno a sperimentare una nuova terapia: «La somministrazione del plasma ricco di anticorpi per curare i malati», spiega Gianpietro Briola, presidente di Avis e primario del pronto soccorso dell' ospedale di Manerbio, nel Bresciano. «L' obiettivo sarà quello di ricavare farmaci plasmaderivati da somministrare ai pazienti più fragili con malattie croniche. Oppure come terapia per i malati Covid».

castiglione d'adda

L' Avis e le università che stanno lavorando alla sperimentazione non hanno scelto a caso l' ospedale di Codogno e i donatori di Castiglione D' Adda, con i suoi 80 decessi su 4600 abitanti: «Sapevamo già che nella zona focolaio avremmo trovato un' alta incidenza di positivi asintomatici, con gli anticorpi», spiega il presidente Briola, che non esclude che la sperimentazione sarà allargata anche ad altre zone come Bergamo e Brescia. Ma il dato che viene fuori dalla ricerca è comunque interessante: il 70 per cento dei donatori sono risultati positivi al Covid.

ANALISI DEL SANGUE 1

«Un numero che in realtà non sconvolge affatto», commenta il presidente dell' Ordine dei medici di Lodi, Massimo Vaiani. «È vero che non si può estendere questa percentuale a tutta Italia. Ma, di sicuro, il numero sommerso degli asintomatici nei Comuni della Bassa, come in altre aree maggiormente colpite, è anche superiore».

psicosi coronavirus strade vuote a castiglione d adda

Per questo molti medici del Lodigiano hanno chiesto di effettuare tamponi a tappeto in tutta l' area. «Forse adesso è anche tardi per farlo. Sarebbe stato necessario nelle prime settimane come è stato fatto in Veneto, a Vo' Euganeo - prosegue Vaiani -. Ma la nostra preoccupazione è ora rivolta a chi uscirà di casa e tornerà al lavoro anche in città lontane dalla zona rossa, come Milano».

analisi del sangue

Perché ovviamente dopo la quarantena il doppio tampone, che deve risultare negativo, viene effettuato solo a chi ha presentato i sintomi più violenti della malattia. Non a tutti gli altri. «Per questo stiamo chiedendo di potenziare l' utilizzo del tampone o comunque di scegliere un metodo di monitoraggio allargato per mappare le persone asintomatiche che, senza saperlo, rischiano di continuare a portare in giro il virus».

analisi del sangue coronavirus

Per provare a codificare la giusta forma di monitoraggio, proprio oggi si terrà un incontro dell' Ordine dei medici con l' Asst Lodi e con l' Ats.

psicosi coronavirus strade deserte a castiglione d adda castiglione d'adda negozio