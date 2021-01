LA PRECISAZIONE DI REITHERA: “LA NOSTRA È UNA SOCIETÀ COSTITUITA E OPERANTE IN ITALIA. KEIRES È INTERAMENTE POSSEDUTA DA SOCI DI NAZIONALITÀ ITALIANA E REITHERA NON HA MAI DISTRIBUITO UTILI” – DAGOREPLICA: “OGGI LA SOCIETÀ KEIRES È INTERAMENTE POSSEDUTA DA SOCI ITALIANI. MA DOMANI, QUANDO ARRIVERANNO GLI UTILI DI REITHERA, I SOCI POTREBBERO TRANQUILLAMENTE CAMBIARE. ESSENDO KEIRES UNA SOCIETÀ ANONIMA DI DIRITTO SVIZZERO, QUEI SOLDI POTRANNO PRENDERE IL VOLO E ANDARE A GRATIFICARE CHIUNQUE SENZA ALCUN CONTROLLO DA PARTE DELLE ISTITUZIONI E DEI CONTRIBUENTI ITALIANI”

In relazione all’articolo pubblicato il 19 gennaio su ReiThera (https://www.dagospia.com/rubrica-39/salute/rsquo-italia-guerra-vaccino-ndash-takis-salita-258557.htm) la Società precisa quanto segue.

ReiThera è una società costituita e operante in Italia, soggetta alla legge italiana, che produce, crea lavoro e paga le tasse in Italia. Il brevetto del vaccino è di proprietà di ReiThera e quindi 100% italiano. Keires è interamente posseduta da soci di nazionalità italiana e ReiThera non ha mai distribuito utili, avendo investito tutto nella propria attività. Non si capisce su quale base l'articolo affermi il contrario.

L’ufficio stampa di Reithera insiste a ripetere che ”Keires è interamente posseduta da soci di nazionalità italiana e Reithera non ha mai distribuito utili avendo investito tutto nella propria attività”.

Certo, oggi la società Keires è interamente posseduta da soci italiani. Ma domani, quando arriveranno gli utili di Reithera, prodotti grazie ai tanti soldi ricevuti senza alcuna contropartita dalle Istituzioni italiane, i soci potrebbero tranquillamente cambiare.

Comunque, essendo Keires una società anonima di diritto svizzero, quei soldi che riceverà da Reithera potranno prendere il volo e andare a gratificare chiunque senza alcun controllo possibile da parte delle Istituzioni italiane e dei contribuenti italiani.

