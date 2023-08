30 ago 2023 18:03

PREPARATE IL BRACCIO PER LA PUNTURA, IL COVID NON È ANCORA SPARITO – L’AGENZIA EUROPEA DEL FARMACO HA DATO IL VIA LIBERA AL NUOVO VACCINO DELLA PFIZER MIRATO A COMBATTERE LE NUOVE SOTTOVARIANTI OMICRON IN CIRCOLAZIONE – IN ITALIA LE PRIME DOSI SONO ATTESE A OTTOBRE, QUANDO PARTIRÀ LA CAMPAGNA CONGIUNTA PER L’ANTI-CORONAVIRUS E L’ANTINFLUENZALE PER OVER 60 E FRAGILI – GLI ESPERTI PREVEDONO UN FORTE RIALZO DEI CONTAGI PER L'AUTUNNO…