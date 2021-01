I PRIMI DATI PROVENIENTI DA ISRAELE MOSTRANO COME I TASSI DI INFEZIONE DA COVID-19 DIMINUISCANO DUE SETTIMANE DOPO AVER RICEVUTO LA PRIMA INIEZIONE DEL VACCINO DI PFIZER BIONTECH - ANCHE SE IL GRUPPO FARMACEUTICO HA SOSTENUTO CHE, PER RENDERE IL VACCINO PIENAMENTE EFFICACE, E’ NECESSARIO RICEVERE ENTRAMBE LE DOSI -

Articolo del "the Wall Street Journal"

I dati sul vaccino in Israele suggeriscono una diminuzione del tasso di infezione da Covid-19 dopo la prima dose. I primi dati provenienti da Israele suggeriscono che i tassi di infezione da Covid-19 hanno cominciato a diminuire tra un gruppo di destinatari del vaccino due settimane dopo aver ricevuto la prima iniezione del vaccino di Pfizer BioNTech, offrendo importanti spunti di riflessione ad altri Paesi durante il lancio delle loro campagne – scrive il WSJ.

Il piccolo paese, che conta circa nove milioni di abitanti, come New York City, ha vaccinato quasi un quarto della popolazione in poco meno di un mese, il primo paese ad aver raggiunto questo risultato.

Il più grande fornitore di assistenza sanitaria di Israele, il Clalit Health Services, ha confrontato i tassi di positività dei test tra 200.000 persone oltre i 60 che hanno ricevuto il vaccino con 200.000 che non lo hanno fatto. Fino al 14° giorno, c'era poca differenza tra i due gruppi. Ma dopo di allora, i dati hanno mostrato un calo del 33% dei tassi di infezione tra coloro che erano già stati vaccinati rispetto a quelli che non lo erano.

Clalit ha notato che il numero di persone infettate è statisticamente significativo, ma ha detto che non rilascerà i numeri finali fino a quando il suo studio non sarà pronto per essere pubblicato. Pfizer dice che le persone devono ricevere entrambe le dosi del vaccino per essere pienamente efficace. Negli studi di Pfizer è stato dimostrato che il vaccino richiede circa 12 giorni prima di iniziare a proteggere le persone.

Lo studio Clalit suggerisce che la prima dose potrebbe ridurre le infezioni tra quelle vaccinate già due settimane dopo l'iniezione. Mentre la ricerca di Pfizer si basava su persone che presentavano sintomi di Covid-19 e su un test positivo, l'analisi dei dati di Clalit si basa su test di Covid-19 forniti sia a persone che presentavano sintomi sia a quelle che non li presentavano, come le persone che sono venute a contatto con altre persone che avevano Covid-19, dice Ran Balicer, chief innovation officer presso il fornitore di servizi sanitari israeliano.

Israele, come molti altri Paesi, ha dato priorità agli over 60 nella prima fase della sua campagna di vaccinazione, rendendo il gruppo il più adatto allo studio, ha detto il signor Balicer, che è anche presidente del team di consulenza nazionale israeliano sulla politica anti Covid. Quasi tre persone su quattro in questa fascia d'età hanno ricevuto la prima dose di vaccino da quando la campagna di Israele è iniziata il 20 dicembre.

Israele si è impegnato a fornire a Pfizer dati in tempo reale sul loro vaccino, dall'efficacia agli effetti collaterali, che secondo i funzionari israeliani è motivo che l'hanno aiutato a procurarsi le prime spedizioni dal produttore del vaccino. Separatamente, il Ministero della Salute israeliano ha pubblicato i dati sugli effetti collaterali del vaccino, dicendo che erano simili per frequenza e carattere ad altre vaccinazioni somministrate al suo popolo.

Dei 1,7 milioni di persone che sono state vaccinate al momento della pubblicazione del rapporto, solo 1.127, o lo 0,06%, hanno riportato effetti collaterali, che includevano debolezza, mal di testa, vertigini e febbre, oltre a dolore o gonfiore nel sito dell'iniezione. Finora 15 persone hanno dovuto essere ricoverate in ospedale dopo l'iniezione, soprattutto a causa di condizioni preesistenti.

Anche se Israele accelera l'introduzione del vaccino, con l'obiettivo di inoculare la maggior parte della popolazione entro marzo, i funzionari del Ministero della Salute hanno avvertito che la gente deve essere ancora vigile.

Israele ha raggiunto un picco di pandemia negli ultimi giorni, con una media di oltre 9.000 nuove infezioni al giorno e una media di 40-50 morti al giorno. A partire da giovedì mattina, 1.842 pazienti affetti da coronavirus sono stati ricoverati in ospedale, di cui 1.095 in condizioni critiche. Il mese scorso Israele ha imposto un terzo blocco per contenere la nuova ondata di infezioni. Tra i malati gravi, il 17% di loro ha già ricevuto le prime dosi di vaccino Pfizer.

Secondo i funzionari sanitari israeliani, l'ultima ondata può essere spiegata dal fatto che gran parte della popolazione non è stata vaccinata. Le persone delle comunità ultra-ortodosse e arabe più colpite non stanno facendo l'iniezione tanto quanto quelle di altre comunità e la diffusione del virus è aumentata da quando è stata individuata la nuova variante del coronavirus del Regno Unito, dicono i funzionari sanitari.