QUALE DEI DUE È IL ROBOT? - VIDEO: L'AVANZATISSIMA E INQUIETANTE PROCEDURA D'INGRESSO NELLE SCUOLE CINESI. I BIMBI SONO SANIFICATI DA TESTA A PIEDI, SPRUZZATI E DISINFETTATI, E INFINE ''VISITATI'' DA UN ROBOT DOTTORE CHE MISURA FEBBRE, BATTITO CARDIACO E ANALIZZA GOLA E PUPILLE, REGISTRANDO TUTTI I DATI SU UNO SCHERMO COLORATO. TI CREDO CHE IL CREATORE DI ''BLACK MIRROR'' SI E' MESSO IN VACANZA

Da www.dire.it

bambini cinesi con robot dottori a scuola

Per i bambini cinesi, la mattina l’ingresso a scuola potrebbe richiedere qualche minuto in piu’: spray disinfettante sotto le suole delle scarpe, lavaggio delle mani, misurazione della temperatura e sanificazione di grembiulino e zainetto saranno per qualche tempo precauzioni che gli allievi cinesi dovranno assumere per scongiurare il ritorno dell’epidemia di Covid-19.

In una scuola elementare e’ stato realizzato un video, condiviso poi sulla piattaforma TikTok, in cui il “processo” viene mostrato passo dopo passo: da quando il bambino lascia la mano della mamma che lo ha accompagnato a quando riesce finalmente a guadagnare l’aula. Le insegnanti e le assistenti – munite di guanti e mascherina – lo attendono lungo il viale d’ingresso per svolgere tutte queste operazioni, tra inchini e direttive per far rispettare al piccolo tutte le norme igienico-sanitarie. E per la presa della temperatura, ci pensa un robottino colorato.

bambini cinesi sanificati prima di entrare a scuola

In Cina le scuole hanno riaperto, segno che l’epidemia e’ stata superata, ma per evitare il ritorno dei contagi sono state assunte molte precauzioni: e’ stato ridotto il numero di alunni per classe e l’orario delle lezioni, mentre ai genitori e’ chiesto di accompagnare i figli, per evitare l’uso dei mezzi pubblici.

