Luca Parente per www.neg.zone

Fare il pieno di vitamina D non è mai stato così semplice e veloce! La nuova frontiera del benessere è l’abbuffata di sole attraverso il proprio ano. La pioniera di questa tecnica, chiamata Perineum Sunning è Metaphysical Meagan, un’utente Instagram che sostiene che la sua vita sia cambiata da quando ha iniziato a illuminare il suo antro oscuro.

La tecnica è semplice: ci si sdraia nudi per terra in direzione del sole, si sollevano le gambe estendendole fino al torso e si lascia che il proprio ano si nutra dei raggi solari. Il Perineum Sunning, dice Meagan, si basa sul Taoismo e il tantra, in cui il perineo o Hui Yin sarebbe chiamato anche “Porta della Vita e della Morte” e catalizzerebbe gran parte dell’energia immagazzinata.

Dai 30 secondi ai 5 minuti di esposizione solare, promette l’instagrammer in ben due post dedicati all’argomento, regalerebbero ore di energia e creatività, migliorerebbero il riposo, stimolerebbero la mente, incrementerebbero il proprio fascino e farebbero aumentare esponenzialmente il benessere fisico, in particolar modo quello legato all’appetito sessuale, ma non si deve praticare il Perineum Sunning per abbronzare l’ano, tiene a precisare. Ovviamente, sostenere che 30 secondi di questa bizzarra pratica meditativa apportino più vitamina D di un’intera giornata di esposizione solare con i vestiti addosso, come dice Metaphysical Meagan, non ha solide basi scientifiche.

«Praticare la meditazione e prendere la tua dose quotidiana di vitamina D, aiuta sicuramente il proprio benessere fisico e mentale ma lo si può fare anche proteggendo la pelle con vestiti e filtri solari. Non ci sono benefici extra nell’esporsi nudi e senza protezione al sole, ma si aumentano i rischi di danno cutaneo e cancro alla pelle» ha dichiarato la dottoressa Diana Gall a PinkNews.

Scientifico o meno, il Perineum Sunning ha scosso la rete e Twitter è stata invasa dai meme, da chi si chiedeva se quella fosse la vera cura per la depressione a chi ha deciso di cancellare «lì dove non batte il sole» dalle espressioni più usate.

