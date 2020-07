10 lug 2020 09:54

QUARANTE-NATI STRONZI - FERMATO ALLA STAZIONE TERMINI CON FEBBRE E TOSSE: DA TRE GIORNI AVEVA VIOLATO L'ISOLAMENTO DOMICILIARE NEL RAVENNATE - L'UOMO ERA TORNATO DAL BANGLADESH POSITIVO AL COVID, MA HA PENSATO BENE DI ANDARE IN GIRO PER L'ITALIA IN TRENO. È STATO DENUNCIATO PER VIOLAZIONE DELLA QUARANTENA