"SIAMO PIÙ VICINI ALL'INIZIO CHE ALLA FINE DELLA PANDEMIA" - L'EPIDEMIOLOGO LARRY BRILLIANT LANCIA L'ALLARME: SOLO IL 15% DELLA POPOLAZIONE MONDIALE È VACCINATO: "SE NON VACCINIAMO TUTTI IN PIU DI 200 PAESI, CI SARANNO ANCORA PIÙ VARIANTI" - SECONDO IL MEDICO LA TRASMISSIBILITÀ DELLA VARIANTE DELTA ESAURIRÀ PRESTO IL BACINO DI PERSONE DA CONTAGIARE. QUESTO SPIEGHEREBBE LA DIMINUZIONE DEI CASI DI REGNO UNITO E INDIA. IL PROBLEMA È CHE PRESTO ARRIVERANNO "NUOVE MUTAZIONI"

Secondo il dottor Larry Brilliant, rinomato epidemiologo statunitense, la pandemia di coronavirus è tutt’altro che finita. Secondo il medico, che ha fatto parte del programma di eradicazione del vaiolo dell’Oms, le persone vaccinate nel mondo sono troppo poche, solo il 15%, senza contare che alcuni paesi non hanno superato neanche la soglia del 5%.

«Penso che siamo più vicini all'inizio di quanto lo siamo alla fine della pandemia», ha detto Brilliant alla CNBC. «A meno che non vacciniamo tutti in più di 200 paesi, ci saranno ancora nuove varianti».

Il mondo sta lottando per contenere la variante Delta da quando è stata scoperta per la prima volta nel settembre 2020 nello stato del Maharashtra, che è il secondo stato più popoloso dell'India e quello dove si trova Mumbai. Le autorità sanitarie indiane hanno etichettato la variante come "doppio mutante" perché porta due mutazioni: L452R ed E484Q.

Entrambe le mutazioni sono contenute in parti chiave del virus che gli consentono di entrare e infettare le cellule umane. Negli Stati Uniti, la variante Delta, e i suoi sottotipi, rappresenta attualmente oltre il 90% di tutti i casi noti.

«Questa nuova variante, la variante Delta, è diversa», ha detto Brilliant alla CNBC. «Ha un periodo di incubazione di tre giorni e mezzo e ogni caso ha portato ad altri otto contagi con una crescita esponenziale. «Questo è forse il virus più contagioso che abbiamo mai visto a memoria d'uomo».

Tuttavia, Brilliant ha affermato che tutti e tre i vaccini approvati negli Stati Uniti - Pfizer-BIoNTech, Modern e Johnson & Johnson - stanno aiutando a prevenire casi di malattia grave e morte per le persone infette da Delta. Il dottore ha anche parlato di come le ondate nel Regno Unito e in India, alimentate dalla variante Delta, siano diminuite.

Nel Regno Unito, la media mobile di sette giorni di nuovi casi al giorno è scesa da 47.000 il 21 luglio a 27.200 di domenica, secondo Our World in Data. Nel frattempo, in India, la media giornaliera si è stabilizzata intorno ai 40.000 casi al giorno dopo aver raggiunto il picco di 391.000 il 9 maggio.

Alcuni hanno previsto che gli Stati Uniti, che hanno una media di 100.000 nuovi casi al giorno, seguiranno la stessa traiettoria e sono solo tre o quattro settimane indietro rispetto al Regno Unito. Brilliant ha affermato che la variante Delta probabilmente infetta le persone così rapidamente da esaurire le persone a cui diffondersi dopo poche settimane.

«I nostri modelli... prevedono anche una curva epidemica a forma di V invertita, che sale molto rapidamente e scende molto rapidamente», ha detto alla CNBC. «Questa malattia è così contagiosa ed è così rapida ad infettare tutti che, anche includendo alcune persone vaccinate che sono infette, in pratica esaurisce i candidati [da infettare] molto rapidamente».

«Ciò può significare che questo è un fenomeno di sei mesi in un paese, piuttosto che un fenomeno di due anni. Ma avverto le persone che questa è la variante Delta e non abbiamo esaurito le lettere greche, quindi potrebbero essercene altre».

