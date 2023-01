4 gen 2023 18:36

RICORDATE IL VAIOLO DELLE SCIMMIE? - IL NUMERO DI INFEZIONI E' CALATO DRASTICAMENTE: DAL 5 AL 12 DICEMBRE 2022 NE SONO STATI SEGNALATI 18 CASI - SI TRATTA DI UN CALO DEL 99,2% RISPETTO AL PICCO DI 2.169 CASI DEL 18-24 LUGLIO SCORSO - IL RISCHIO COMPLESSIVO DI INFEZIONE DA VAIOLO DELLE SCIMMIE È VALUTATO COME MODERATO PER GLI UOMINI CHE HANNO RAPPORTI SESSUALI CON UOMINI E BASSO PER LA POPOLAZIONE IN GENERALE…