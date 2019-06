RISPARMIATE I SOLDI, GLI INTEGRATORI AL COLLAGENE NON CANCELLANO LE RUGHE – MELANIA RIZZOLI: “ASSUNTO CON UNA PILLOLA DIFFICILMENTE HA PROPRIETÀ ANTI-AGE, PERCHÉ IL NOSTRO INTESTINO NON DISTINGUE SE LE PROTEINE CHE GLI ARRIVANO PROVENGONO DALLA CARNE, DALLE UOVA, DAI LEGUMI O DA UNA PASTICCA. LE UTILIZZA DOVE CE N'È BISOGNO, E LA LORO DESTINAZIONE NON CAMBIA A SECONDO DELLA FONTE”

Melania Rizzoli per “Libero quotidiano”

Sono considerati miracolosi per diminuire le rughe, migliorare l' aspetto della pelle e rassodare il tessuto connettivo sottocutaneo, e per tali motivi gli integratori a base di collagene negli ultimi tre anni hanno registrato un boom di vendite, al punto che decine di migliaia di donne li assumono regolarmente e quotidianamente nonostante il costo elevato, nel tentativo di posticipare il fenomeno naturale dell' invecchiamento.

Il collagene è la proteina più abbondante del nostro organismo, dove si concentra in particolare a livello di ossa, tendini, cartilagine, membrane, vasi sanguigni e pelle, ed è uno dei componenti principali del tessuto connettivo.

A livello cutaneo esso contribuisce a mantenere la compattezza, l' elasticità, la tonicità ed il turgore della cute, ritardando la comparsa delle odiate rughe, essendo presente a livello del derma dove, insieme a fibre elastiche e glicosamminoglicani, dà origine a quella struttura tridimensionale che sorregge e sostiene l' epidermide, conferendole resistenza, elasticità e quindi giovinezza.

Dai 25 anni in poi però, la sintesi del collagene diminuisce gradualmente a causa del naturale invecchiamento, e la sua aumentata e lenta degradazione conferisce alla pelle un aspetto meno compatto e più sottile, favorendo la comparsa delle rughe. Naturalmente la degradazione fisiologica del collagene avviene tanto nella cute quanto negli altri distretti in cui vi è la presenza di tessuto connettivo, quali ad esempio tendini e cartilagini.

Il collagene è molto rappresentato nel mondo animale, e viene introdotto nell' organismo principalmente attraverso alimenti carnei, ed è presente in minori quantità nel pesce, che risulta più digeribile rispetto alla carne proprio per il minor contenuto di tessuto connettivo.

Ma il collagene viene sintetizzato anche dall' organismo a partire dai singoli amminoacidi che lo compongono, e dal punto di vista nutrizionale è ricco di glicina, prolina e idrossiprolina, elementi che favoriscono la sua re-sintesi nell' organismo quando carente.

MACELLAZIONE Per produrre gli integratori al collagene vengono utilizzati gli scarti della macellazione animale, cioè ossa, teste, lische e cartilagini varie, ed essi vengono per prima cosa bolliti per estrarre il collagene sotto forma di gelatina mista ad acqua, poi mischiati ad enzimi aggiunti, allo scopo di sciogliere i legami tra le molecole di gelatina stessa, ed una volta filtrato, disidratato e sterilizzato, il collagene idrolizzato si presenta come una polvere sottile fine, più facilmente assimilabile e digeribile.

Ma il collagene è una proteina come tutte quelle presenti nei cibi proteici, ed una volta assunto sotto forma di integratore difficilmente ha proprietà anti-age, perché il nostro intestino non distingue se le proteine che gli arrivano provengono dalla carne, dalle uova, dai legumi o da una pasticca integrata, ed inoltre le utilizza dove ce n' è bisogno, e la loro destinazione non cambia a secondo della fonte.

Il collagene assunto con gli integratori quindi, non è affatto utilizzato o veicolato sulla pelle del viso, e non ha alcuna potenzialità di migliorare la sua compattezza. Si potranno notare un miglioramento della crescita e della consistenza delle unghie, una migliore elasticità delle articolazioni, ma non si noteranno effetti miracolosi sul tessuto connettivo della pelle del volto e del corpo.

Inoltre non esistono ancora studi scientifici che permettano di dire che questi integratori funzionino senza effetti collaterali, poiché di regola sono utili solo in presenza di carenze specifiche, e non essendo farmaci non hanno alcuna potenzialità di migliorare la nostra salute, inclusa quella cutanea.

Invece i preparati in commercio, che siano flaconi da bere o capsule di collagene in polvere, vengono presentati come veri e propri ingredienti miracolosi in grado di diminuire le rughe ed aumentare la produzione di collagene cutaneo, giocando sulla vanità, e se mi è permesso sull' ignoranza e sul desiderio illusorio di giovinezza di milioni di donne.

Peraltro, per assumere collagene naturale basterebbe preparare del brodo di carne in casa, soprattutto cucinandolo con tessuto connettivo animale (ginocchio, ossa e parti di scarto piuttosto che il filetto magro) o mangiare la pelle e le varie cartilagini di un comune pollo al forno, per ottenere un alimento estremamente ricco di collagene naturale, con una quantità concentrata di tale proteina che non esiste in nessun preparato integratore.

Il procedimento di preparazione del brodo infatti, che una volta raffreddato non è altro che collagene ed acqua, è lo stesso della gelatina di collagene utilizzata dall' industria alimentare e farmaceutica, la quale per esempio, usa la stessa procedura per confezionare i famosi filler medici per le punturine estetiche del viso.

LA PARTE IN ECCESSO Inoltre le proteine introdotte con il cibo o con gli integratori non necessariamente andranno a formare nuovo collagene, e quello ingerito in capsule non andrà affatto a ricompattare la pelle del viso, ma si distribuirà uniformemente dove richiesto, eliminando la parte in eccesso con le feci.

Ricordo comunque che il nostro organismo non è in grado di produrre collagene se nella nostra alimentazione mancano gli altri elementi essenziali per la sua sintesi, oltre alle proteine, per cui chi vuole una pelle luminosa, compatta elastica e tonica deve rinunciare alle diete drastiche e carenti che vanno di moda ad ogni inizio estate.

E se nel nostro regime alimentare esistono già buone fonti proteiche, l' assunzione di integratori al collagene risulta del tutto irrilevante sul fronte anti-age, quindi non aspettatevi che ingerire queste pillole "miracolose" abbia effetti sorprendenti sul tessuto connettivo del derma, o che faccia produrre nuovo collagene alla pelle, perché molti studi scientifici attestano in modo univoco che la reale utilità degli integratori al collagene sotto questo punto di vista è pari a zero, e che non hanno alcuna funzione sui parametri biofisici correlati all' invecchiamento cutaneo.

Nel testare l' efficacia di un integratore specifico sulla elasticità cutanea, idratazione e rughe infatti, i ricercatori hanno evidenziato un incremento della idratazione, nessun cambiamento di elasticità della pelle e nessuna diminuzione della profondità delle rughe, le quali, se appaiono migliorate, questo è dovuto probabilmente alla maggiore quantità di acqua ingerita e di conseguenza all' aumentata idratazione del tessuto.

Molte aziende produttrici utilizzano congetture e forzature per attribuire agli integratori al collagene proprietà anti-age inesistenti, e se è certo scientificamente che il collagene non fa male e non è nocivo, è altrettanto dimostrato che non ha alcuna funzione unica e speciale sul mantenimento della giovinezza della pelle.

Concludo ricordando che anche tutti i prodotti cosmetici a base di collagene (creme del viso e del corpo o fiale topiche) non stimolano affatto la produzione cutanea di questo elemento, che non viene assorbito nel sottoderma, e la maggior parte degli integratori di collagene può essere tranquillamente sostituita con un comune prodotto multivitaminico, con costi molto ridotti e con proprietà antiossidanti e funzioni anti-age maggiori, per ottenere quei miglioramenti sulla qualità cutanea così tanto desiderati.

