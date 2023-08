L’ACQUA DEL MARE DISINFETTA? MACCHÉ, È ZOZZA! – SE VI SIETE FERITI MENTRE SIETE IN SPIAGGIA EVITATE DI FARE IL BAGNO: È UN FALSO MITO QUELLO CHE L'ACQUA MARINA PORTI DEI BENEFICI. ANZI: SPESSO È PIENA DI MICRORGANISMI CHE POSSONO INFETTARE LE FERITE - SE VI FATE MALE “ARMATEVI” DEI CLASSICI CEROTTI, GARZE E DISINFETTANTE – MAI ESPORRE UNA LESIONE ALLA LUCE DEL SOLE: SI RISCHIA DI…

Estratto dell’articolo di Graziella Melina per “il Messaggero”

Non è vero che l'acqua di mare disinfetta le ferite e che il sole accelera la guarigione. Per evitare che escoriazioni o sbucciature ci creino problemi proprio durante le ferie, guai a ricorrere al fai da te. A smontare alcune fake news che ormai vanno per la maggiore, ma mettono a rischio la pelle, ci pensano gli esperti che ogni giorno si trovano davanti pazienti con lesioni e ferite curate con metodi piuttosto creativi.

«Il mare e i raggi solari non hanno alcun effetto curativo - chiarisce Giovanni Papa, presidente dell'Associazione italiana ulcere cutanee Ets (Aaiuc), direttore del Dipartimento di Chirurgia plastica dell'Ospedale di Cattinara a Trieste – […]».

Mai usare, dunque, l'acqua salata come disinfettante. La ragione è semplice: «Molto spesso - precisa Papa l'acqua del mare è tutt'altro che pulita, aumenta le probabilità che una lesione venga infettata da diversi microrganismi, dando così origine a complicazioni più o meno gravi, dalla formazione di ascessi a rare forme di infezioni batteriche, fino a infezioni alle ossa e alle articolazioni […]».

Del tutto inappropriata è poi l'esposizione al sole delle piccole lesioni. «I raggi solari non guariscono le ferite, né accelerano la loro guarigione e né riducono il rischio di infezioni - sottolinea il presidente - In realtà, l'esposizione al sole può indurre un'iperpigmentazione della pelle, ovvero una macchia sulla parte di pelle in cui si trovano le ferite, e può restare a lungo anche dopo l'avvenuto processo di cicatrizzazione. Pertanto, le ferite andrebbero coperte e protette anziché esposte al sole».

Per guarire, quindi, basta seguire i consigli dei medici: disinfettante, cerotti o garze sterili sono gli unici rimedi appropriati. Per accelerare la guarigione delle ferite, inoltre, possono essere utilizzati prodotti da banco, come ad esempio pomate, spray o garze a base di estratto del grano, particolarmente efficace nel favorire il processo di cicatrizzazione. […]