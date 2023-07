4 lug 2023 18:35

L’EREZIONE VA TUTELATA! – MOLTI MASCHIETTI COLPITI DA UN TUMORE ALLA PROSTATA, DOPO LA RIMOZIONE DELLA GHIANDOLA, NON RIESCONO PIÙ A FAR FUNZIONARE L’AUGELLO. BASTEREBBE UN PICCOLO INTERVENTO PER INSERIRE LA POMPETTA A RIPRISTINARE LA FUNZIONALITA' E REGALARE UNA BUONA VITA SESSUALE – IN POCHI POSSONO PERMETTERSI L'INTERVENTO IN UNA CLINICA PRIVATA E IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE PROCEDE A RILENTO: DELLE 3 MILA RICHIESTE ANNUALI NE VENGONO SODDISFATTE SOLO 400...