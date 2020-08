L’IMMUNITÀ NON DURA? CHI SE NE FREGA! – BOTTA DI OTTIMISMO DEL “NEW YORK TIMES”: IL FATTO CHE LA RISPOSTA DEGLI ANTICORPI DI CHI HA PRESO IL CORONAVIRUS DIMINUISCA NEL GIRO DI POCHI MESI NON DEVE FARVI PREOCCUPARE – L’IMMUNITÀ NATURALE È DIVERSA DA QUELLA CREATA IN LABORATORIO. E LA SECONDA È MEGLIO DELLA PRIMA (UNA VOLTA TROVATO IL VACCINO!)

Articolo del “New York Times” – dalla rassegna stampa estera di "Epr comunicazione"

Negli ultimi due mesi sono emersi diversi studi scientifici - alcuni sottoposti a peer-reviewing, altri no - che indicano che la risposta anticorpale delle persone infettate dalla SARS-CoV-2 è diminuita significativamente nel giro di due mesi.

La notizia ha suscitato il timore che l'immunità stessa dei pazienti affetti da Covid-19 possa diminuire rapidamente - smorzando le speranze per lo sviluppo di un vaccino efficace e duraturo. Ma queste preoccupazioni sono confuse e sbagliate.

Così sul New York Times Akiko Iwasaki and Ruslan Medzhitov, professori di immunobiologia all’Università di Yale.

L'immunità naturale del nostro organismo e l'immunità acquisita attraverso la vaccinazione svolgono la stessa funzione, che è quella di inibire un virus e prevenire che possa causare una malattia. Ma non sempre funzionano allo stesso modo.

E quindi una constatazione che gli anticorpi naturali in alcuni pazienti affetti da Covid-19 stanno scomparendo non significa in realtà molto per la probabile efficacia dei vaccini in fase di sviluppo. La scienza, in questo caso, può essere più efficace della natura.

Il sistema immunitario umano si è evoluto per servire due funzioni: l'opportunità e la precisione. Di conseguenza, abbiamo due tipi di immunità: l'immunità innata, che entra in azione in poche ore, a volte solo pochi minuti, a seguito di un'infezione; e l'immunità adattiva, che si sviluppa nel corso di giorni e settimane.

Quasi tutte le cellule del corpo umano sono in grado di rilevare un'infezione virale e quando lo fanno, fanno appello ai nostri globuli bianchi per una risposta difensiva contro l'agente infettivo.

Quando la nostra risposta immunitaria innata riesce a contenere questo agente patogeno, l'infezione si risolve rapidamente e, in generale, senza molti sintomi. Nel caso di infezioni più sostenute, tuttavia, è il nostro sistema immunitario adattivo che si attiva per offrirci protezione.

Il sistema immunitario adattivo è costituito da due tipi di globuli bianchi, chiamati cellule T e B, che rilevano i dettagli molecolari specifici del virus e, in base ad essi, danno una risposta mirata al virus.

Un virus provoca la malattia entrando nelle cellule del corpo umano e dirottando i loro macchinari genetici in modo da riprodursi sempre di nuovo: Trasforma i suoi ospiti in fabbriche virali. Le cellule T individuano e uccidono le cellule infette. Le cellule B producono anticorpi, una sorta di proteina che si lega alle particelle virali e blocca l'ingresso di queste ultime nelle nostre cellule; questo impedisce la replicazione del virus e blocca l'infezione nelle sue tracce.

L'organismo immagazzina quindi le cellule T e B che hanno contribuito ad eliminare l'infezione, nel caso in cui ne avesse bisogno in futuro per combattere nuovamente lo stesso virus.

Queste cosiddette cellule della memoria sono i principali agenti dell'immunità a lungo termine. Gli anticorpi prodotti in risposta ad una comune infezione stagionale da coronavirus durano circa un anno. Ma gli anticorpi generati da un'infezione da morbillo durano, e forniscono protezione, per tutta la vita.

Eppure è anche vero che con altri virus la quantità di anticorpi nel sangue raggiunge il suo massimo durante un'infezione e diminuisce dopo che l'infezione si è estinta, spesso nel giro di pochi mesi: Questo è il fatto che ha fatto preoccupare alcune persone per Covid-19, ma non significa quello che potrebbe sembrare. Che gli anticorpi diminuiscano una volta che l'infezione si allontana non è un segno di cedimento: è un passo normale nel normale corso di una risposta immunitaria.

Né un calo di anticorpi significa una diminuzione dell'immunità: le cellule della memoria B che per prime hanno prodotto quegli anticorpi sono ancora in circolazione e sono pronte a produrre nuovi lotti di anticorpi su richiesta. Ed è per questo che dovremmo essere fiduciosi sulle prospettive di un vaccino per Covid-19.

Un vaccino funziona imitando un'infezione naturale, generando cellule T e B della memoria che possono quindi fornire una protezione duratura nelle persone che vengono vaccinate. Eppure l'immunità creata dai vaccini si differenzia dall'immunità creata da un'infezione naturale in diversi modi importanti.

Praticamente tutti i virus che infettano l'uomo contengono nei loro genomi cianografie per la produzione di proteine che aiutano ad eludere il rilevamento da parte del sistema immunitario innato.

Ad esempio, la SARS-CoV-2 sembra avere un gene dedicato al silenziamento del sistema immunitario innato. Tra i virus che sono diventati endemici nell'uomo, alcuni hanno anche trovato il modo di schivare il sistema immunitario adattivo: L'H.I.V.-1 muta rapidamente; i virus dell'herpes sviluppano proteine in grado di intrappolare e incapacitare gli anticorpi.

Per fortuna, la SARS-CoV-2 non sembra aver ancora sviluppato tali trucchi - suggerendo che abbiamo ancora la possibilità di arginare la sua diffusione e la pandemia perseguendo un approccio vaccinale relativamente semplice. I vaccini sono disponibili in diversi gusti - possono essere a base di materiale virale attenuato ucciso o vivo, acidi nucleici o proteine ricombinanti.

Ma tutti i vaccini sono composti da due componenti principali: un antigene e un coadiuvante. L'antigene è la parte del virus a cui vogliamo che la risposta immunitaria adattiva reagisca e sia bersaglio.

Il coadiuvante è un agente che imita l'infezione e aiuta a far ripartire la risposta immunitaria.

Una bellezza dei vaccini - e uno dei loro grandi vantaggi rispetto alla reazione naturale del nostro corpo alle infezioni - è che i loro antigeni possono essere progettati per focalizzare la risposta immunitaria sul tallone d'Achille di un virus (qualunque esso sia).

Un altro vantaggio è che i vaccini consentono diversi tipi e diverse dosi di coadiuvanti - e quindi, per la calibrazione e la messa a punto che possono contribuire ad aumentare e ad allungare le risposte immunitarie.

La risposta immunitaria generata contro un virus durante l'infezione naturale è, in una certa misura, in balia del virus stesso. Non è così con i vaccini. Poiché molti virus sfuggono al sistema immunitario innato, le infezioni naturali a volte non danno luogo a un'immunità robusta o duratura.

Il papillomavirus umano è uno di questi, e per questo motivo può causare infezioni croniche. Il vaccino del papillomavirus innesca una risposta anticorpale al suo antigene virale di gran lunga migliore di quella di un'infezione naturale da HPV: è efficace quasi al 100% nella prevenzione dell'infezione e della malattia da HPV.

La vaccinazione non solo protegge dall'infezione e dalla malattia, ma blocca anche la trasmissione virale - e, se sufficientemente diffusa, può contribuire a conferire la cosiddetta immunità del gregge ad una popolazione. Quale percentuale di individui di una determinata popolazione debba essere immune a un nuovo virus, affinché l'intero gruppo sia effettivamente protetto, dipende dal numero di riproduzione di base del virus - in senso lato: il numero medio di persone che una singola persona infetta infetta infetterà a sua volta.

Per il morbillo, che è altamente contagioso, oltre il 90% della popolazione deve essere immunizzato affinché anche le persone non vaccinate possano essere protette. Per Covid-19, la cifra stimata - comprensibilmente instabile - oscilla tra il 43 per cento e il 66 per cento.

Date le gravi conseguenze di Covid-19 per molti pazienti anziani, nonché il decorso imprevedibile della malattia e le conseguenze per i giovani, l'unico modo sicuro per ottenere l'immunità del gregge è la vaccinazione.

Questo, unito al fatto che la SARS-CoV-2 sembra non aver ancora sviluppato un meccanismo per eludere il rilevamento da parte del nostro sistema immunitario adattivo, è un'ampia ragione per raddoppiare gli sforzi per trovare rapidamente un vaccino. Quindi non lasciamoci allarmare dalle notizie sul conteggio degli anticorpi in calo dei pazienti affetti da Covid-19, che sono irrilevanti per le prospettive di trovare un vaccino valido.

