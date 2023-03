L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE TI SALVA LA VITA – UN GRUPPO DI SCIENZIATI CANADESI HA SVILUPPATO IN SOLI 30 GIORNI UN POTENZIALE TRATTAMENTO CONTRO IL CARCINOMA EPATOCELLULARE GRAZIE ALL’AI: I MEDICI HANNO POTUTO ATTACCARE QUESTO TIPO DI CANCRO AL FEGATO PROGETTANDO UNA MOLECOLA RIVOLUZIONARIA – NON SOLO: UN SECONDO SISTEMA DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE È IN GRADO DI PREVEDERE LA SOPRAVVIVENZA DEI PAZIENTI E…

DAGONEWS

intelligenza artificiale 2

Altro passo in avanti dell’intelligenza artificiale nella lotta contro i tumori. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista “Chemical Science”, i ricercatori dell'Università di Toronto, insieme a Insilico Medicine, hanno sviluppato un potenziale trattamento per il carcinoma epatocellulare (HCC) con una piattaforma di scoperta di farmaci AI chiamata Pharma.AI.

cancro al fegato 3

Si tratta di una “cura” creata in 30 giorni: I medici hanno potuto attaccare questo tipo di cancro al fegato progettando una molecola rivoluzionaria in grado di legarsi al bersaglio. Non solo. Un secondo sistema di intelligenza artificiale è in grado di prevedere con oltre l'80% di precisione la sopravvivenza dei pazienti a 6, 36 e 60 mesi.

cancro al fegato 2

«Mentre il mondo era affascinato dai progressi dell'IA nell'arte e nel linguaggio, i nostri algoritmi sono riusciti a progettare potenti inibitori di un bersaglio con una struttura derivata da AlphaFold» ha dichiarato Alex Zhavoronkov, fondatore e CEO di Insilico medicine.

L'intelligenza artificiale sta rapidamente cambiando il modo in cui i farmaci vengono scoperti e sviluppati, superando il tradizionale metodo che risulta lento e costoso.

intelligenza artificiale 1 cancro al fegato 1