Agnese Ferrara per “Salute - la Repubblica”

L'ufficio fa male alla salute. Sedie, scrivanie, distributori automatici di bevande zuccherate e dolciumi, ascensori, aria chiusa sono i principali elementi incriminati dagli esperti della rete European network for workplace health promotion che diffonde le buone pratiche sulla promozione della salute nei luoghi di lavoro.

Le iniziative per frenare l' aumento delle ore passate seduti avanti al pc vanno dall' incentivazione dell' uso delle scale abbandonando l' ascensore, all' organizzazione di "gruppi di cammino" fra colleghi da intraprendere nelle pause di lavoro; dalle stanze dedicate a corsi di ginnastica o yoga agli spazi attrezzati con cyclette, telefoni e pc.

Il network di esperti raccomanda l' incremento delle postazioni di lavoro in piedi da sfruttare anche a turno (anche se, come scriviamo nel box a fianco, non ci sono ancora prove sulla reale efficacia). Al proprio posto si raccomandano esercizi di isometrica, tonificazione e stretching sfruttando sedie e scrivanie come piani di appoggio.

Bisogna spostarsi per parlare fra i colleghi invece di chiamarli al telefono, oltre che fare brevi pause per sgranchirsi le gambe e impegnarsi ad uscire dallo stabile per mangiare o prendere un caffè perché consumare i pasti seduti alla scrivania è deleterio.

L' Istituto nazionale assicurazioni infortuni sul lavoro aggiunge alcune indicazioni per i datori di lavoro italiani, come offrire orari flessibili i entrata/ uscita per chi fa sport prima o dopo il lavoro; stipulare convenzioni con palestre vicine e favorire l' uso delle docce negli uffici. Inoltre incentivare l' uso delle scale, fornire rastrelliere per chi va a lavoro in bicicletta e organizzare giornate aziendali con personal trainer offrendo lezioni fitness in loco.

L' immobilità è il male del secolo, lo sapevamo. Ora il report "Il collega del futuro" sulla salute nel lungo termine degli impiegati d' ufficio effettuato da esperti in ergonomia e medici statunitensi, ha dato un' immagine concreta al mondo del problema, presentando Emma, un manichino che incarna l' aspetto di una collega da qui al 2040. Ha tutti i difetti che stiamo accumulando a forza di stare seduti a lungo. Ha gobba, schiena curva, gambe e mani gonfie, vene varicose, occhi rossi e pelle diafana per le troppe ore passate al chiuso.

L' immagine grottesca ha fatto il giro del mondo. Se Emma ha colpito negativamente l' immaginario collettivo, un gruppo di ricercatori ha invece calcolato quanto ci costa oggi l' immobilità: circa 55 miliardi di dollari al sistema sanitario mondiale (32 al pubblico, 13 al privato e oltre 9 miliardi alle famiglie).

Il 53% degli italiani è inattivo contro la media del 43% identificata dall' Oms, precisano i ricercatori che ricordano come adottando politiche di stimolo all' attività fisica anche sui luoghi di lavoro in Italia si arriverebbe a risparmiarne 25 milioni di euro all' anno. Come mai? Perché la sedentarietà sul lavoro è correlata a malattie cardiovascolari, a diabete, tumore e disabilità.

