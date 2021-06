SCORA PRO NOBIS – SECONDO LA RIVISTA “HEALTHY AND NATURAL WORLD”, OGNI ESSERE UMANO DOVREBBE SCOREGGIARE 20 VOLTE AL GIORNO – EMETTERE FLATULENZE E’ SEGNO DI UNA SANA ATTIVITA’ INTESTINALE E POTREBBE PERSINO AIUTARE A PREVENIRE MALATTIE COME IL DIABETE, ATTACCHI CARDIACI E ICTUS – MA OCCHIO A CHI NE FA PIU’ CON FREQUENZA PIU’ ELEVATA...

DA www.focus.it

Buone notizie per chi soffre di... flatulenza. Secondo la rivista Healthy and Natural World, la media, per così dire, perfetta di "puzzette" si aggirerebbe intorno alle 20 al giorno, ma la loro frequenza può variare in base alle abitudini alimentari che abbiamo.

Chi segue una dieta vegana, ricca di fibre e carboidrati, emetterebbe infatti un numero leggermente maggiore di flatulenze rispetto agli onnivori, ovviamente per effetto della natura solforica di molte verdure di cui si nutre in abbondanza.

Una frequenza di molto superiore alle 20 al giorno, così come un odore eccessivamente sgradevole, potrebbero invece essere sintomi di intolleranze al lattosio o (in casi più rari) di intestino irritabile, con relativa difficoltà a digerire. In questo caso meglio farsi controllare da uno specialista e correggere l'alimentazione.

Emettere flatulenze, comunque, sarà sicuramente imbarazzante e spiacevole ma è anche segno di una sana attività intestinale e può persino aiutare a prevenire molte malattie.

I ricercatori dell’Università di Exeter hanno infatti dimostrato che il solfuro di idrogeno, uno dei gas più puzzolenti prodotti dal nostro corpo, sarebbe in grado di proteggere i mitocondri (organelli intracellulari produttori di energia), scongiurando diabete, attacchi cardiaci e ictus.

