LO SCUDO PENALE E’ UNA CAGATA PAZZESCA - ANDREA CRISANTI METTO SOTTO ACCUSA L’EVENTUALE PROVVEDIMENTO A TUTELA DEI DOTTORI: “MI SEMBRA COME DOVER AMMETTERE CHE IL VACCINO E’ PERICOLOSO, COSA CHE NON E’. SAREBBE UNA COSA CHE NON GENERA FIDUCIA. LE PERSONE SONO CONSAPEVOLI DEGLI EVENTUALI EFFETTI COLLATERALI…"

Estratto dell’articolo di Davide Falcioni su www.fanpage.it

andrea crisanti si fa vaccinare

[…] Ed è sempre sul tema della fiducia che Crisanti si concentra parlando della richiesta dei medici di ottenere uno "scudo penale": "Rimango stupito che ci possa essere un livello di responsabilità dei medici perché la vaccinazione è una misura di sanità pubblica, quindi una decisione politica in capo al ministro. Di fatto i medici sono semplici esecutori – spiega – Non c’è proprio bisogno di questo scudo. Le persone sono consapevoli degli eventuali effetti collaterali, non c’è per il momento nessuna connessione fra i pochissimi decessi e la vaccinazione. Mi sembra come dover ammettere che il vaccino è pericoloso, cosa che non è. Sarebbe una cosa che non genera fiducia".