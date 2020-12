29 dic 2020 10:02

SE NON CE L'AVEVANO PRIMA, SE LO SONO PRESO ADESSO - DECINE DI FALSI POSITIVI AD AOSTA: PER UN GUASTO NEL LABORATORIO DELL'OSPEDALE PARINI, NUMEROSI ESAMI SONO RISULTATI ''COVID+''. IL PROBLEMA È CHE I PAZIENTI SONO STATI TRASFERITI D'URGENZA NEI REPARTI COVID. QUINDI ORA, SEBBENE SIANO NEGATIVI AI TEST FATTI COME SI DEVE, POTREBBERO ESSERE IN FASE DI INCUBAZIONE SE HANNO PRESO IL VIRUS DURANTE LA DEGENZA. E SONO STATI RI-MESSI IN QUARANTENA. OCCHIO ALLE CAUSE…