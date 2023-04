SE LA PILLOLA VA GIÙ, NON È DETTO CHE L’AUGELLO VADA SU – L'ALLARME DEI MEDICI AMERICANI: GLI INTEGRATORI CHE PROMETTONO PRESTAZIONI SESSUALI FANTASTICHE NON FUNZIONANO! ANZI, POSSONO ESSERE PERFINO PERICOLOSI PER LA SALUTE SE COMBINATI CON ALTRI FARMACI – LA STESSA COSA VALE PER LE PILLOLE "BRUCIA GRASSI" SPACCIATE PER MIRACOLOSE MA CHE IN REALTÀ NON SERVONO A NULLA...

Estratto da www.ilfattoquotidiano.it

impotenza maschile

Si presentano con richiami pubblicitari che ammiccano al mondo naturale e che stuzzicano soluzioni facili per perdere perso, migliorare la massa muscolare e aumentare le prestazioni sessuali.

Sono integratori a base di estratti di piante vegetali disponibili anche nei supermercati e su Internet e che, recentemente, hanno richiamato l’attenzione dell’organizzazione americana National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH) che, attraverso la sua newsletter, ha fatto il punto sulla loro reale efficacia. L’Istituto Superiore di Sanità ha ripreso le osservazioni dell’NCCIH. Ecco che cosa è emerso.

impotenza problema

Ci sono per esempio integratori che contengono Acai (una palma molto diffusa, in particolare nella Foresta Amazzonica). Il loro effetto? Praticamente nessuno; anzi, alcuni possono dare gravi problemi di sicurezza. Il punto fondamentale è che non c’è uno studio che riporti l’efficacia dell’Acai nel favorire una rapida perdita di peso. Ma c’è di più.

Una revisione degli studi pubblicati tra il 2006 e il 2016 ha concluso che non ci sono prove sufficienti per stabilire che gli integratori più venduti per dimagrire diano un reale contributo, compresi quelli molto richiesti che contengono arancia amara e tè verde.

sesso di coppia

Inoltre, molti integratori alimentari commercializzati per la perdita di peso, anche quelli venduti come “bruciagrassi” o soppressori dell’appetito, non sono stati testati per la sicurezza e alcuni contengono caffeina o erbe, come il guaranà, che possono provocare alterazioni del ritmo e della frequenza cardiaca. […]

Infine, una tipologia di integratori che imperversa nel web e che promette ai maschi immediati effetti sulla durata delle prestazioni sessuali. Anche in questo caso l’illusione è in agguato: non ci sono evidenze su integratori alimentari sicuri ed efficaci per il miglioramento delle prestazioni sessuali o il trattamento della disfunzione erettile (DE).

integratori alle erbe 9

[…] A rischio è la salute di chi li consuma: alcuni prodotti includono combinazioni di più ingredienti o dosi eccessivamente elevate, che possono essere entrambe pericolose. Da sottolineare che alcuni integratori reclamizzati per la disfunzione erettile, soprattutto se adulterati con farmaci di sintesi, possono provocare interazioni farmacologiche. […]

integratori alle erbe 4 integratori alle erbe 3