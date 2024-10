SE PROPRIO DOVETE DIGIUNARE, SALTATE LA CENA – NON MANGIARE A PRANZO PUÒ ESSERE DANNOSO E CONTROPRODUCENTE: PUÒ ADDIRITTURA FARVI INGRASSARE – LA BIOLOGA NUTRIZIONISTA MARIA BRAVO: “ANCHE SE ABBIAMO POCO TEMPO, DOBBIAMO MANGIARE: AL POSTO DI UN PASTO LUNGO, POSSIAMO OPTARE PER SOLUZIONI SANE E PIÙ VELOCI, COME PANINI BEN FORMULATI CON PANE INTEGRALE E ALIMENTI SANI. DIVERSO È IL CASO DEL DIGIUNO INTERMITTENTE…”

Maria Bravo* per “Oggi”

Biologa nutrizionista di Humanitas San Pio X

Saltare i pasti, in particolare il pranzo, non è mai utile. Quando mangiamo, produciamo ormoni - come la leptina - che stimolano la sensazione di sazietà, mentre quando restiamo a digiuno produciamo ormoni che stimolano il senso della fame.

Saltare il pasto può, a lungo termine, abbassare il metabolismo basale (l’energia che si utilizza a riposo) e predisporci a prendere poi peso con più facilità. Il pranzo, oltretutto, aiuta a soddisfare il fabbisogno energetico personale e ad affrontare il resto della giornata.

È quindi importante rispettare l’orario dei pasti per non alterare il ritmo fisiologico degli ormoni e l’equilibrio tra fame e sazietà. Ecco perché, anche se abbiamo poco tempo, dobbiamo mangiare: al posto di un pasto lungo, possiamo optare per soluzioni sane e più veloci, come panini ben formulati con pane integrale e alimenti sani.

Diverso è il caso del digiuno intermittente, che prevede, durante la giornata, un periodo senza cibo. È una strategia nutrizionale valida, ma deve essere seguita solo sotto stretto controllo medico, con il professionista che indicherà le modalità e gli orari da seguire.

