29 mag 2023 13:26

E SE VI DICESSIMO CHE LE PIANTE POSSONO SALVARVI DAL CANCRO? SEBBENE SIA COSA NOTA CHE LE PIANTE PRODUCONO OSSIGENO, UN TEAM DI RICERCATORI DELLA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SYDNEY HA SCOPERTO CHE LE PIANTE POSSONO ASSORBIRE QUASI TUTTI I FUMI CANCEROGENI DA UNA STANZA – GLI STUDIOSI HANNO SCOPERTO CHE UN MIX DI PIANTE DA INTERNO È IN GRADO DI RIMUOVERE IL 97% DEI COMPOSTI PIÙ TOSSICI DALL'ARIA IN OTTO ORE E…