E SE VI DICESSIMO CHE C’È UNA SORTA DI UNA PILLOLA DEL GIORNO DOPO PER LE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI? – NEGLI USA, DOVE I CASI DI GONORREA, CLAMIDIA E SIFILIDE STANNO AUMENTANDO, SI STA SPERIMENTANDO L’USO DELLA DOXICICLINA DOPO UN RAPPORTO NON PROTETTO - SI TRATTA DI UN ANTIBIOTICO ECONOMICO CHE È SUL MERCATO DA PIÙ DI 50 ANNI, MA CHE SI STA DIMOSTRANDO EFFICACE PER PREVENIRE L’INSORGERE DELLE MALATTIE...

Allarme negli Usa dove i casi di clamidia, gonorrea e sifilide stanno aumentando a causa dell’uso sempre meno frequente del preservativo. Per cercare di invertire la tendenza, molti medici vedono la doxiciclina, un antibiotico economico che è stato venduto per più di 50 anni, come la panacea.

«I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie stanno elaborando raccomandazioni per usarla come una sorta di pillola del giorno dopo per prevenire le malattie sessualmente trasmissibili» ha affermato il dottor Leandro Mena, direttore della divisione di prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili dell'agenzia.

Il farmaco è già usato per trattare una serie di infezioni. Uno studio pubblicato la scorsa settimana sul “New England Journal of Medicine” ha mostrato il suo potenziale per prevenire le infezioni a trasmissione sessuale.

Nello studio condotto da ricercatori dell'Università della California, circa 500 uomini gay, bisessuali e donne transgender di Seattle e San Francisco con precedenti infezioni da malattie sessualmente trasmissibili hanno assunto una pillola di doxiciclina entro 72 ore dal rapporto sessuale non protetto. Coloro che hanno preso le pillole avevano circa il 90% in meno di probabilità di contrarre la clamidia, circa l'80% in meno di probabilità di contrarre la sifilide e oltre il 50% in meno di probabilità di contrarre la gonorrea rispetto alle persone che non hanno preso le pillole dopo il sesso.

Il Mississippi ha avuto il più alto tasso di casi di gonorrea, secondo i dati del CDC del 2021 rilasciati martedì. L'Alaska ha visto un forte aumento del tasso di casi di clamidia. Il South Dakota ha avuto il più alto tasso di sifilide allo stadio iniziale.

E l'Arizona ha il triste primato di avere il più alto tasso di mamme infette che trasmettono la sifilide ai loro bambini, portando potenzialmente alla morte del bambino o a problemi di salute come la sordità e la cecità.

L'uso di un antibiotico per prevenire questo tipo di infezioni non sarà "una ricetta magica, ma sarà un altro strumento", ha detto Chan, che insegna alla Brown University ed è direttore medico di Open Door Health, un centro sanitario per gay, pazienti lesbiche e transgender a Providence, Rhode Island.

