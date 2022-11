E SE VI DICESSIMO CHE LO YOGA PUÒ AIUTARE I MALATI DI DIABETE DI TIPO 2? UNO STUDIO DELLA USC HA DIMOSTRATO CHE PRATICHE COME LO YOGA E LA MEDITAZIONE RIESCONO A RIDURRE I LIVELLI DI ZUCCHERO NEL SANGUE PORTANDO A UNA DIMINUZIONE DELLA GLICEMIA. MA NON TUTTE LE PRATICHE HANNO GLI STESSI EFFETTI: QUELLA CHE RIESCE A DARE MAGGIORI BENEFICI È…

La maggior parte degli esperti di salute sarebbe probabilmente d'accordo sul fatto che lo yoga e la meditazione sono ottimi modi per avere dei benefici sulla salute mentale. Ma la ricerca ora mostra che i loro effetti possono anche tradursi in salute fisica. Un nuovo studio della Keck School of Medicine della USC rileva che le pratiche mente-corpo possono aiutare a controllare i livelli di zucchero nel sangue nelle persone con diabete di tipo 2.

Alcune persone con diabete di tipo 2 hanno riportato livelli di zucchero nel sangue più bassi dopo aver fatto pratiche come lo yoga. Tuttavia fino ad adesso non c’erano prove scientifiche al riguardo.

«La scoperta più sorprendente è stata l'entità del beneficio fornito da queste pratiche – ha detto Fatimata Sanogo, dottoranda all’USC - Ci aspettavamo che ci fosse un vantaggio, ma non ci aspettavamo che sarebbe stato così evidente». Gli autori dello studio hanno raccolto dati da 28 studi randomizzati tenuti in tutto il mondo tra il 1993 e il 2022 in cui le persone con diabete di tipo 2 hanno unito le pratiche ai farmaci. Le pratiche, che spaziavano dalla meditazione, al qigong, allo yoga, hanno prodotto una significativa diminuzione della glicemia dei diabetici.

In particolare, i ricercatori hanno osservato una riduzione dello 0,84% dell'emoglobina A1C. Lo yoga era la pratica più comune e mostrava gli effetti più grandi, con una diminuzione media dell'1% dell'emoglobina A1C. Sebbene l'1% possa non sembrare molto a prima vista, gli autori notano che ha avuto effetti simili alla metformina, un popolare farmaco per il diabete, che riduce l'emoglobina A1C dell'1,1%.

