6 set 2020 15:03

SE IL VIROLOGO DIVENTA DIETROLOGO - LOPALCO: ''SE ABBIAMO QUESTA RIPRESA DEL COVID-19 È ANCHE PER UNA PROPAGANDA SCRITERIATA DI ALCUNE FORZE POLITICHE DEL NORD CHE DOVEVA DIRE CHE IL VIRUS NON ESISTE E CHE QUINDI POTEVAMO TORNARE A CURARCI NELLE CLINICHE DEL NORD PERCHÉ SONO SICURE''. CIOÈ IL CANDIDATO DI MICHELE EMILIANO ACCUSA NON TANTO DI AVER DATO IL VIRUS PER MORTO MA DI AVERLO FATTO PER ACCAPARRARSI PAZIENTI