IL SESSO TI MANDA IN PARADISO – UN 42ENNE INDONESIANO HA RISCHIATO DI MORIRE DURANTE UNA TROMBATA CON LA MOGLIE A CAUSA DELLA ROTTURA DI UN ANEURISMA CEREBRALE: L’UOMO È SVENUTO PRIMA DI INIZIARE A VOMITARE E SENTIRE UNA SENSAZIONE DI INTORPIDIMENTO AL LATO DESTRO DEL CORPO – SI È SALVATO, MA HA RIPORTATO DANNI PERMANENTI – NON AVEVA MAI AVUTO MAL DI TESTA STRANI O TRAUMI E…

DAGONEWS

sesso

Un 42enne indonesiano è quasi morto durante il sesso dopo la rottura di un aneurisma cerebrale. L’uomo, che rischia di riportare gravi danni cerebrali, ha perso conoscenza mentre faceva sesso con la moglie prima di vomitare e provare una sensazione di debolezza al lato destro del corpo.

Durante il sesso, l'aneurisma si è rotto e ha causato un ematoma subdurale acuto (aSDH), una grave lesione cerebrale che provoca la raccolta di sangue tra il cranio e la superficie del cervello.

cervello

I medici non hanno spiegato cosa abbia causato improvvisamente la rottura del suo aneurisma. Ma l'esercizio che provoca affanno e un picco della frequenza cardiaca è spesso il fattore scatenante.

Gli studi hanno dimostrato che i due terzi di coloro che soffrono di aSDH sopravvivono. Ma la metà di coloro che sopravvivono riporta gravi danni cerebrali.

sesso

La condizione è solitamente causata da un trauma cranico. Scrivendo del sul "Radiology Case Reports", i medici del Dr Soetomo General Hospital, in Indonesia, hanno detto che l'uomo non aveva mai avuto mal di testa strani e non aveva precedenti di traumi. Inoltre non aveva mai assunto anticoagulanti, antiaggreganti piastrinici o farmaci per la disfunzione erettile, che possono aumentare il rischio di avere un aneurisma. L’unico dato riguardava una alta pressione sanguigna (183/105).

cervello 4

I medici hanno somministrato all'uomo un farmaco antiepilettico e, una settimana dopo, il 42enne si è sottoposto a un'angiografia cerebrale che ha rivelato che l'aneurisma era grande 0,8 mm. Ha poi subito un intervento chirurgico per sistemare l'aneurisma e alleviare il gonfiore e la pressione sul cervello.

sesso

L'uomo ha recuperato l'uso della parte destra del corpo, ma ha riportato un danno permanente al nervo oculomotore dell'occhio sinistro, che controlla il movimento dei muscoli oculari, la dilatazione della pupilla e aiuta a mettere a fuoco.

cervello 3

sesso sesso sesso 8 sesso