SI AVVICINANO LE FESTE, DA COSA LO CAPIAMO? DAI VIROLOGI CHE LANCIANO L’ALLARME PER “SALVARE IL NATALE” – L’APPELLO DI MATTEO BASSETTI: “SE ANZIANI E FRAGILI VOGLIONO PASSARE DELLE BELLE VACANZE OCCORRE CHE SI VADANO A VACCINARE CONTRO SARS-COV-2 E CONTRO L'INFLUENZA” – FABRIZIO PREGLIASCO CI AGGIUNGE IL CARICO: “SICURAMENTE CI SARÀ UNA RISALITA DEI CASI COVID, E ANCHE UN MIX TRA DIVERSI TIPI DI INFLUENZA”

Il Natale si avvicina e così di nuovo (purtroppo), anche la minaccia del Covid. Il virologo Matteo Bassetti consiglia agli anziani di farsi la quarta dose di vaccino: farà trascorrere loro feste più tranquille.

Da quando è scoppiata la pandemia nel 2020, il Covid è entrato purtroppo a far parte della quotidianità della gente. Manca un mese a Natale e per passare le feste più tranquillamente possibile, Bassetti ai microfoni di Adnkronos, parla alle persone più anziane: «Soprattutto gli over 80 stanno sottovalutando la vaccinazione anti-Covid e anche quella antinfluenzale. Questo è un errore e un rischio altissimo che non possiamo permetterci in vista del Natale».

Secondo il virologo la prudenza non è mai troppa soprattutto se si parla di anziani: «Se vogliono passare delle belle vacanze a dicembre con i nipoti e i figli, soprattutto in compagnia degli anziani e dei fragili, occorre che quest'ultimi si vadano a vaccinare contro Sars-CoV-2 e contro l'influenza. Stiamo vedendo tantissime persone che nel 2022 non hanno fatto la vaccinazione anti-Covid, parliamo di over 80 che non possono prescindere dalla quarta dose.

Sul tema è intervenuto anche il virologo, Fabrizio Pregliasco, che sempre ad Adnkronos Salute, ha detto: «Sicuramente ci sarà una risalita dei casi Covid, e anche un mix tra diversi tipi di influenza, quindi avremo un impatto clinico sul servizio sanitario nazionale, sugli ospedali. Ci dovrebbe essere una pianificazione, a mio avviso. Senza voler essere menagrami o pensare al peggio».

