SIAMO SICURI CHE LA DIETA INTERMITTENTE SIA COSA BUONA E GIUSTA? SE DA UN LATO AIUTA A DIMINUIRE L’INFIAMMAZIONE DEL CORPO, DALL'ALTRO UNO STUDIO DELLA "ICAHN MOUNT SINAI" DI NEW YORK SVELA CHE IL REGIME ALIMENTARE TANTO AMATO DA ELON MUSK E JENNIFER ANISTON, POTREBBE AUMENTARE IL RISCHIO DI MALATTIE CARDIACHE O DI CANCRO…

La dieta a digiuno intermittente, tanto popolare tra le celebrità come Elon Musk, Gisele Bundchen, Scarlett Johansson, Jennifer Aniston e Kourtney Kardashian, potrebbe avere effetti a lungo termine sulla tua salute.

Alcuni credono che digiunare per alcune ore al giorno o mangiare un solo pasto un paio di giorni alla settimana aiuti il corpo a bruciare i grassi. Ma l'autore principale di un nuovo studio sulla dieta, il dottor Filip Swirski di Icahn Mount Sinai, a New York, ha dichiarato: «C'è una crescente convinzione che il digiuno è salutare, e ci sono davvero abbondanti prove dei benefici del digiuno».

Tuttavia, la ricerca del dottor Swirski ha portato alla luce un lato più oscuro. Saltare i pasti, compresa la colazione, innesca una reazione nel cervello che danneggia le cellule del sistema immunitario e rende il corpo più vulnerabile.

Il digiuno mette sotto stress il nostro corpo senza contare che la mancanza di cibo, oltre a farci sentire affamati, ci fa sentire arrabbiati.

Swirski ha dichiarato: «Lo studio mostra che, da un lato, il digiuno fa diminuire l’infiammazione. D'altra parte, la reintroduzione del cibo crea un'ondata di monociti che ritornano nel sangue. Poiché queste cellule sono così importanti per altre malattie come le malattie cardiache o il cancro, capire come viene controllata la loro funzione è fondamentale».

Lo studio è pubblicato sulla rivista Immunity .

