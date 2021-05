7 mag 2021 16:10

SIETE PELATI? ATTENTI AL COVID - I CASI GRAVI DI INFEZIONE SONO 2,5 VOLTE PIU' PROBABILI NEGLI UOMINI CALVI CHE IN QUELLI CHE HANNO TUTTI I CAPELLI - UN NUOVO STUDIO HA MESSO IN RELAZIONE IL GENE CHE REGOLA GLI ORMONI MASCHILI CON L'ENZIMA RESPONSABILE DEL CORONAVIRUS - LO STUDIO APRE LA PORTA ANCHE A NUOVE TERAPIE PER IL TRATTAMENTO DEL VIRUS...