SONNO A PORTATA DI POLSO - AVETE PROBLEMI AD ADDORMENTARVI? VI METTETE A LETTO E PASSATE ORE A ROTOLARVI SENZA RIUSCIRE A PRENDERE SONNO? LA SOLUZIONE POTREBBE ESSERE IL VOSTRO POLSO! È QUELLO CHE SOSTIENE “YOUNGER YOU DOC”, UN MEDICO DIVENTATO MOLTO POPOLARE SU TIKTOK CON UN VIDEO IN CUI SPIEGA LA SUA ROUTINE. UTILIZZANDO DUE DITA, BASTA PORTARLE SUL PUNTO DOVE SENTITE LE PULSAZIONI DEL CUORE E… - VIDEO

DAGONEWS

il trucco per dormire by younger the doc su tiktok

Avete problemi ad addormentarvi? Vi mettete a letto e passate ore a rotolarvi senza riuscire a prendere sonno? La soluzione potrebbe essere il vostro polso! È quello che sostiene “Younger You Doc”, un medico diventato molto popolare su TikTok con un video in cui spiega la sua routine.

Secondo il tiktoker, basterebbe strofinarsi i polsi per due o tre minuti per cadere tra le braccia di Morfeo. Il trucco consiste nel trovare un punto preciso all’interno del braccio e semplicemente toccarlo.

Utilizzando due dita, basta portarle sul punto dove si sentono le pulsazioni del cuore e muoverle con un movimento circolare. Il sonno è fatto, quasi all’istante.

INGRID GALLOWAY

Non solo: “Younger You Doc” ha rivelato anche altri trucchi per aumentare la mobilità e diminuire lo stress. Nel primo caso, basterebbe sfregare la mascella, nel secondo bisogna applicare un impacco di ghiaccio sul petto, che "stimola il nervo vago" costringendo il corpo a rilassarsi.

Sarà vero? Le persone sembrano crederci, visto che il medico ha più di 80000 follower sulla piattaforma di condivisione video cinese.

Torniamo alla tecnica per addormentarsi. Secondo Ingrid Galloway, esperta di benessere e massaggiatrice, interpellata dal DailyMail, il metodo potrebbe funzionare per la maggior parte delle persone: “Non c’è niente di male a provarlo. Quel punto del polso si chiama Punto Cuore 7 (HT7) ed è noto che aiuta a calmare la mente”.

il trucco per dormire by younger the doc su tiktok

È una tecnica nota agli esperti di agopuntura: quel punto di pressione nella medicina tradizionale cinese viene chiamato “Shenmen”, “porta dello spirito”, e viene utilizzato per trattare condizioni come l'insonnia, lo stress, l'ansia e l'irritabilità, anche se, precisa Galloway, “è improbabile che il trucco funzioni per gli insonni cronici, che hanno bisogno di rilassarsi completamente, di preparare l'ambiente e di permettere al loro corpo di essere ricettivo al sonno".

“Il modo migliore per garantire un sonno ristoratore è avere una buona routine di igiene del sonno. Non credo che strofinare il polso per due minuti possa essere un rimedio autonomo, ma potrebbe funzionare per la maggior parte delle persone".

luce letto insonnia insonnia insonnia 2

il trucco per la mobilita by younger the doc su tiktok il trucco per dormire by younger the doc su tiktok 2 il trucco per lo stress by younger the doc su tiktok