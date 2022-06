TETTE DA PATRIOTE - IL CHIRURGO PLASTICO DI MOSCA YEVGENY DOBREYKIN HA LANCIATO SUL MERCATO LE PROTESI IN SILICONE PER IL SENO DECORATE CON LA BANDIERA DELLA RUSSIA O IN CAMOUFLAGE MILITARE. “LE VERE PATRIOTE POTRANNO SCEGLIERE IL MODELLO CHE SARÀ PIÙ VICINO AL LORO CUORE, LETTERALMENTE E IN SENSO FIGURATO” – VIDEO