Dormire con una luce artificiale, come quella della tv, potrebbe essere un fattore di rischio per obesità e sovrappeso. A sostenerlo uno studio americano osservazionale —pubblicato su JAMA Internai Medicine — che per la prima volta ha individuato un'associazione tra una qualsiasi esposizione alla luce artificiale durante il sonno e l'aumento di peso, almeno nelle donne. I ricercatori hanno chiesto a quasi 44 mila dorme tra i 35 e i 74 anni — che non avevano precedenti di cancro al seno o altre malattie e non svolgevano lavori notturni che interrompevano il loro ciclo sonno/veglia —le loro abitudini notturne.

Alcune (circa 17 mila), dormivano con una luce notturna all'interno della stanza; altre (oltre 13 mila), invece, lasciavano una luce accesa all'esterno della camera. Circa 5 mila dormivano con la televisione accesa o una luce nella camera da letto. Le donne sono state seguite per sei anni, al termine dei quali coloro che dormivano con televisione o luce in camera presentavano il 22% di probabilità in più di essere in sovrappeso e il 33% in più di probabilità di essere obese rispetto alle donne che dormivano nel buio totale. Dormire al buio potrebbe, quindi, ridurre il rischio di accumulare chili senza accorgersene. Ma attenzione: lo studio non indica una relazione di causa-effetto, ma una semplice associazione. Sono, infatti, necessarie ulteriori ricerche.

