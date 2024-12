5 dic 2024 17:37

STA ARRIVANDO UNA NUOVA PANDEMIA DALL’AFRICA? – IL CONGO È IN ALLERTA PER UNA NUOVA MALATTIA “SIMILE ALL’INFLUENZA” CHE HA GIÀ UCCISO 71 PERSONE: IN TOTALE I CASI REGISTRATI SONO STATI 380. I SINTOMI SONO FEBBRE, MAL DI TESTA, TOSSE E ANEMIA - IL VIROLOGO ROBERTO BURIONI: "SI TRATTA DI UNA MALATTIA SCONOSCIUTA, IL QUADRO CLINICO È STRANO, NON MI PIACE. I VIRUS SI SPOSTANO MOLTO VELOCEMENTE" - BASSETTI: "IL CONGO È UN VASO DI PANDORA PER I VIRUS, È UN TERRENO FERTILE PER LE NUOVE EPIDEMIE"