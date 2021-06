O TI FAI INOCULARE O RESTI A CASA - MOLTE AZIENDE IN AMERICA STANNO SPINGENDO I DIPENDENTI A DIMOSTRARE DI ESSERE STATI VACCINATI CONTRO IL COVID-19 PER POTER RIENTRARE IN UFFICIO - GOLDMAN SACHS HA CREATO UN PORTALE INTERNO, E CHI NON HA RICEVUTO LE DUE DOSI DOVRÀ ANCORA INDOSSARE LA MASCHERINA - MA I LAVORATORI DELLA RETE OSPEDALIERA "HOUSTON METHODIST" HANNO FATTO CAUSA CONTRO L'AZIENDA PERCHÉ LI STAREBBE "COSTRINGENDO A ESSERE CAVIE UMANE"...

Articolo del "Wall Street Journal" dalla rassegna stampa di "Epr Comunicazione"

goldman sachs 6

Le aziende stanno aumentando la pressione sui lavoratori per farsi vaccinare, non necessariamente con obblighi ma con forti sollecitazioni. Per mesi, molti datori di lavoro hanno cercato di convincere i lavoratori a vaccinarsi contro il Covid-19. Le aziende hanno fatto balenare denaro, tempo libero e altri premi per incoraggiare le vaccinazioni. I dirigenti hanno fatto appelli personali nelle riunioni cittadine e nei promemoria interni.

goldman sachs 7

Ora, alcuni di questi sforzi stanno assumendo un tono più assertivo e urgente. Mentre la maggior parte dei datori di lavoro non ha ordinato apertamente al personale di vaccinarsi, molti stanno chiedendo ai lavoratori di segnalare il loro stato di vaccinazione o stanno implementando politiche che limitano le attività dei lavoratori non vaccinati – riporta il WSJ.

A differenza della prima ondata di sforzi aziendali - che si è concentrata più sul far vaccinare i lavoratori di prima linea e il personale essenziale di rivenditori, ospedali e compagnie aeree - l'ultima spinta riguarda più professionisti di banche, studi legali e imprese simili. Alcune aziende dicono che vogliono essere sicure che la maggior parte dei loro lavoratori siano vaccinati prima di riaprire ampiamente gli uffici.

goldman sachs 1

Goldman Sachs Group la scorsa settimana ha ordinato ai suoi dipendenti statunitensi di rivelare in un portale interno se avevano ricevuto il vaccino. L'azienda di Wall Street, che non ha imposto i vaccini, ha detto al personale che i dipendenti completamente vaccinati che hanno registrato il loro stato possono lavorare senza mascherine nei suoi uffici. Gli altri dovranno ancora indossare mascherine in ogni momento, tranne che alle loro scrivanie.

MORGAN STANLEY 1

Altre banche, tra cui Morgan Stanley e Wells Fargo, hanno chiesto ai dipendenti di registrare volontariamente il loro stato di vaccinazione.

Il fatto che i dipendenti siano vaccinati potrebbe determinare quando riguadagnano l'accesso agli uffici e ai campus di molte aziende. Il gigante della tecnologia Salesforce.com sta cercando di far sì che i dipendenti siano vaccinati e che il loro stato di vaccinazione venga registrato invitando i lavoratori completamente vaccinati che hanno rivelato il loro stato a tornare negli uffici in luoghi come San Francisco e New York, in gruppi di circa 100 persone alla volta.

MORGAN STANLEY

Salesforce ha evitato un obbligo di vaccinazione, anche se i dirigenti hanno trascorso gli ultimi mesi incoraggiando le persone a vaccinarsi. "Non siamo timidi su questo", ha detto Brent Hyder, chief people officer di Salesforce.

Le aziende stanno ottenendo la copertura per aumentare la pressione dalla nuova guida della Equal Employment Opportunity Commission, che recentemente ha detto che i datori di lavoro degli Stati Uniti possono richiedere a tutti i lavoratori che entrano in un posto di lavoro di essere vaccinati contro il Covid-19, anche se hanno bisogno di fornire soluzioni ragionevoli per coloro che non sono vaccinati a causa di una disabilità o credo religioso, la EEOC ha detto.

Wells Fargo

Anche così, alcuni datori di lavoro hanno incontrato resistenza. La rete ospedaliera Houston Methodist ha recentemente sospeso 178 dipendenti che non hanno rispettato la scadenza di inizio giugno del sistema ospedaliero per essere completamente vaccinati, secondo una e-mail interna condivisa con i dipendenti. Quei dipendenti potrebbero affrontare il licenziamento se non si conformano, hanno detto i funzionari dell'ospedale.

Un gruppo di più di 100 dipendenti di Houston Methodist ha recentemente presentato una causa contro l'obbligo. La loro denuncia sosteneva che la rete ospedaliera "sta costringendo i suoi dipendenti ad essere 'cavie' umane come condizione per continuare a lavorare". Un giudice federale sabato ha respinto la causa.

Houston Methodist

I leader dell'ospedale, che dicono che circa 25.000 dei circa 26.000 dipendenti della rete sono ora vaccinati, hanno tenuto duro sull'obbligo nonostante il contraccolpo. "Come primo sistema ospedaliero ad imporre i vaccini Covid-19, eravamo preparati a questo", ha detto il Dr. Marc L. Boom, l'amministratore delegato della rete, nella sua e-mail al personale la scorsa settimana. "Le critiche sono a volte il prezzo che paghiamo per una medicina di punta".

joe biden e il vaccino contro il coronavirus 1

Le aziende sono generalmente nei loro diritti legali di chiedere ai dipendenti se sono stati vaccinati, dicono gli avvocati del lavoro, e i datori di lavoro stanno utilizzando una serie di strumenti per farlo.

L'elaboratore di buste paga Automatic Data Processing Inc. prevede di offrire presto una funzione in una scheda digitale di ritorno in ufficio che permetterà ai lavoratori di caricare le immagini delle loro carte di vaccinazione - se i datori di lavoro le richiedono - e di annotare se sono stati completamente o parzialmente vaccinati, o per niente.