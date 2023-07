22 lug 2023 15:10

E TIRAJELE SU, E TIRAJELE GIU’, IO JE LE SGONFIEREBBE QUELLE GAMBE – COSA FARE D’ESTATE PER RISOLVERE IL PROBLEMA DELLE GAMBE GONFIE? LA STRATEGIA MIGLIORE È ABBINARE ALL’ATTIVITÀ FISICA, GEL, SPRAY E LOZIONI INSIEME A AUTOMASSAGGI PER FAVORIRE IL DRENAGGIO DEI LIQUIDI IN ECCESSO, PREVENIRE E ATTENUARE LE ALTERAZIONI CUTANEE CAUSATE DA DISTURBI CIRCOLATORI, COME I CAPILLARI FRAGILI E VISIBILI. IN AGGIUNTA NELLE FORMULE SONO IMPIEGATI INGREDIENTI INTENSAMENTE RINFRESCANTI, PRIMO FRA TUTTI IL…