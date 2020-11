E TRE! ARRIVANO I RISULTATI DEL VACCINO OXFORD-ASTRAZENECA-IRBM DI POMEZIA: L'EFFICACIA MEDIA È DEL 70%, MA SALE AL 90% SOMMINISTRANDO PRIMA UNA MEZZA DOSE E DOPO UN MESE LA DOSE INTERA - NESSUNO DEI 20MILA PARTECIPANTI HA SVILUPPATO SINTOMI GRAVI DA CORONAVIRUS - I VANTAGGI DI QUESTO RISPETTO A MODERNA E PFIZER: COSTA 2-4 EURO (GLI ALTRI 16-20), SI CONSERVA NEL FRIGO DI CASA (NON A -70°)

COVID: VACCINO OXFORD EFFICACE PER IL 70%

ADRIAN HILL - IL PROFESSORE CHE GUIDA LA SPERIMENTAIZONE DEL VACCINO DI OXFORD

(ANSA) - Il vaccino contro il coronavirus in fase di elaborazione presso l'Università di Oxford risulta efficace per il 70%, ovvero impedisce lo sviluppo dei sintomi da Covid sul 70% delle persone, stando a quanto emerge dalla sperimentazione in corso su vasta scala. Lo riferisce la Bbc.

E' pari al 70% l'efficacia media dimostrata dal vaccino anticovid realizzato da Oxford-Astrazoneca-Irbm. Lo rende noto la stessa azienda produttrice.

Due differenti tipologie di dosaggio, spiega AstraZeneca, hanno dimostrato efficacia, con un regime migliore rispetto all'altro. Nessuna ospedalizzazione o caso severo di Covid-19 è stato registrato tra i partecipanti alla sperimentazione del vaccino AZD1222. I dati sono relativi alla sperimentazione in corso in Gran Bretagna e Brasile e dimostrano che il vaccino è "altamente efficace nel prevenire Covid-19". In questa analisi sono stati considerati 131 casi di Covid-19.

elisa granato si fa iniettare la prima dose di vaccino contro il coronavirus

Il regime con una dose di vaccino ha mostrato una efficacia pari al 90%: in questo caso il vaccino è stato somministrato con mezza dose, seguito da una dose piena almeno ad un mese di distanza. Il secondo regime seguito ha mostrato una efficacia pari al 62%: in questo caso sono state somministrate due dosi piene a distanza di un mese. L'analisi combinata dei due regimi ha dato una efficacia media del vaccino pari al 70%. Saranno effettuate ulteriori analisi per stabilire la durata della protezione.

NESSUNO DEI 20MILA PARTECIPANTI HA SVILUPPATO SINTOMI GRAVI

