TWO IS PEGGIO CHE ONE - L'AUMENTO DI CONTAGI DA COVID E DA INFLUENZA STAGIONALE, IN CONCOMITANZA CON IL PERIODO NATALIZIO, RISCHIA DI PROVOCARE UN BOOM DI CASI DI "FLURONA", OVVERO IL CONTAGIO SIMULTANEO DAI DUE VIRUS - IL PRIMO CASO È STATO ACCERTATO IN ISRAELE, NEL 2021, MA È DIFFICILE DETERMINARE QUANTO SIA REALMENTE DIFFUSO, VISTO CHE I SINTOMI SONO UGUALI - UNA COSA È CERTA: AMMALARSI DI "FLURONA" AUMENTA IL RISCHIO DI MORTE E DI SINTOMI GRAVI…

Estratto dell'articolo di Donatella Zorzetto per www.repubblica.it

flurona 9

Già un anno fa era stata individuata come possibilità nemmeno tanto remota. Ora torna a comparire sulla scena come possibilità concreta. È il caso del contagio simultaneo da Covid e influenza […]che nell'inverno dell'anno scorso era stato chiamato Flurona, si fa sempre più probabile con l'avvicinarsi al Natale, quando è previsto il picco di contagi per entrambi i virus. Vediamo cosa comporta e come proteggerci.

flurona 8

LA SITUAZIONE COVID

Sul fronte dei nuovi casi di positività al virus SARS-CoV-2, […] Per la quarta settimana consecutiva, la curva epidemica è in crescita. Secondo il bollettino settimanale del ministero della Salute, tra il 30 novembre e il 6 dicembre si sono registrati 59.498 nuovi casi positivi, con una variazione di +14,0% rispetto alla settimana precedente (erano 52.177).

flurona 7

[…] I decessi sono stati 307, in crescita del 5,5% rispetto alla settimana scorsa. E salgono anche i ricoveri: il tasso di occupazione in area medica è del 10,7% (6.668 ricoverati), rispetto al 9,2% (5.741 ricoverati) del 29 novembre scorso. Mentre il tasso di occupazione in Terapia intensiva è al 2,5% (219 ricoverati), rispetto al 1,9% (170).

flurona 5

CORRE ANCHE L'INFLUENZA

Parallelamente corre anche l'influenza. I casi di sindromi simil-influenzali, tra cui il virus dell'influenza stagionale ma anche molti altri virus respiratori, continuano a salire. Nell'ultima settimana, […] sono stati registrati 630 mila casi, in aumento rispetto ai 550 mila dei sette giorni precedenti. E sono già quasi 3 milioni gli italiani costretti a casa da febbre, raffreddore e dolori articolari dall'inizio della sorveglianza.

flurona 4

Veniamo all'incidenza, che a 10,7 casi per mille assistiti (9,3 nella settimana precedente). È in salita per tutte le fasce di età, ma risultano maggiormente colpiti i bambini al di sotto dei 5 anni, in cui l'incidenza è di 24,7 casi per mille assistiti (18,5 nella settimana precedente). […]

QUANDO I DUE VIRUS SI INCONTRANO: I SINTOMI

È possibile che i due virus, Covid e influenza (o simil-influenzali) si incontrino nella stessa persona? E cosa accade? È probabile se si considerano due fattori: numeri in salita e vicinanza al doppio picco di Natale. […]

flurona 6

Non è una malattia nuova, né una variante, ma è la coesistenza di due infezioni in contemporanea nel nostro organismo. È difficile fare una stima di quanti possano essere stati o saranno colpiti dalla doppia infezione, anche considerando che non è semplice diagnosticarla. Perché, sia nel caso del Covid che dell'influenza, i sintomi sono pressoché equivalenti: tosse, febbre, mal di testa, mal di gola, dolori muscolari e l'unica possibilità di differenziazione è eseguire un apposito tampone. Il fatto è che, però, le coinfezioni possono creare complicanze.

ISRAELE HA FATTO SCUOLA

flurona 3

A fare scuola, quando si parla di Flurona, è Israele. Perché è lì che si è verificato il primo caso di doppio contagio simultaneo. È stato accertato nel dicembre 2021 su una giovane donna in gravidanza arrivata al Rabin Medical Center di Petah Tikva, poco distante da Tel Aviv, con sintomi simil-influenzali. Va precisato che la paziente non era stata vaccinata né contro l'influenza stagionale, né contro il Covid.

Spesso una doppia infezione comporta un decorso più grave della malattia e anche un incremento della mortalità - ha spiegato Christian Wiedermann dell'Istituto di medicina generale e Public Health di Bolzano -. […] In casi di questo tipo il rischio di dover ventilare meccanicamente i pazienti raddoppia".

flurona 2

PREGLIASCO: "ECCO PERCHÉ ACCADE"

"Sì, è possibile che un contagio contestuale Covid-influenza si verifichi anche oggi", assicura Fabrizio Pregliasco, direttore sanitario dell'Ospedale Galeazzi di Milano. […] Cosa fare? Pregliasco precisa: "Covid e influenza danno luogo a una risposta infiammatoria che in un certo senso è bene non fermare del tutto. […] l'infiammazione è la reazione innescata dal nostro sistema immunitario, che può scatenare tra l'altro anche la febbre. Dunque, si possono assumere antinfiammatori per attenuare i sintomi, ma è bene lasciarle fare il suo corso".

CICCOZZI: "COME DOBBIAMO COMPORTARCI"

flurona 13

Anche Massimo Ciccozzi, epidemiologo molecolare responsabile dell'Unità di statistica medica ed epidemiologia molecolare Università Campus Bio-Medico di Roma, sottolinea che casi di Flurona "possono accadere", anche se, precisa, "non sono frequenti". E aggiunge: "È sempre probabile, a qualunque età. Sono due virus diversi, quindi è possibile perché hanno un modo differente di lottare e diffondersi nell'organismo. Ecco perché diciamo alle persone anziane e fragili di vaccinarsi sia contro l'influenza che contro il Covid".

COSA POSSIAMO FARE

flurona 12

Detto questo, la risposta che tutti si aspettano è cosa fare nel caso capitasse a loro di essere colpiti dal doppio contagio. Ma la vera domanda è un'altra: perché serve distinguere tra le due infezioni? Da un punto di vista clinico e pratico, non lo si deve fare necessariamente, soprattutto se si è in buona salute e senza fattori di rischio. In questo caso il modo di affrontarle è: isolamento volontario, riposo, eventuali farmaci sintomatici come tachipirina o antinfiammatori.

La questione cambia se si parla di categorie particolari, come anziani, malati cronici, neonati e bambini piccoli, donne incinte. Perché si tratta di pazienti che corrono rischi maggiori di sviluppare complicazioni, seppure non necessariamente le stesse. In questi casi la raccomandazione è quella di avvisare immediatamente il medico di famiglia per avere indicazioni su come affrontare l'infezione ed eventualmente se e quando ripetere il tampone in caso di esito negativo.

QUANDO DOBBIAMO PREOCCUPARCI

flurona 11

[…] I sintomi che devono far scattare il campanello d'allarme sono questi: difficoltà a respirare, dolore al petto, sonnolenza tale da impedire di rimanere svegli, confusione, peggioramento di eventuali malattie preesistenti, disidratazione (nei neonati ci si può accorgere di questo dai pannolini troppo asciutti), colorazione bluastra di unghie e labbra (cianosi).

L'ALLARME LANCIATO DA UNO STUDIO INGLESE

A tale proposito c'è uno studio inglese che dimostra come una certa preoccupazione, in presenza di casi di Flurona, possa essere giustificata. In pratica chiarisce che "ammalarsi contemporaneamente di Covid e influenza aumenta significativamente il rischio di morte e di sintomatologia grave".

flurona 1

[…] La ricerca, condotta dalle Università di Edimburgo (Scozia), Liverpool (Inghilterra), Leiden (Paesi Bassi) e dall'Imperial College di Londra, ha valutato oltre 305.000 malati ricoverati con Covid tra febbraio 2020 e dicembre 2021. […]

ARTICOLI CORRELATI

Flurona Flurona 2 Flurona 3 flurona 10