Per conservare la bellezza del proprio viso è importante occuparsi anche della zona attorno agli occhi, che con il tempo può presentare borse o occhiaie. Conoscendo i processiche concorrono alla loro formazione, cibi e bevande che ne favoriscono la comparsa, i comportamenti a rischio e tutto ciò che, invece, aiuta a contrastare questi inestetismi, si può cercare di evitarli il più possibile. E ridurli, se già presenti.

Cosa sono le borse?

«Sono il risultato dell’aumento della quantità di grasso orbitale che circonda normalmente l’occhio. – spiega il professor Antonino Di Pietro, dermatologo e direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis (Milano) – Questo grasso è normalmente presente e utile per mantenere l’occhio nella sua sede orbitale e per attutire gli urti che altrimenti l’occhio potrebbe avere sull’osso della cavità orbitale. Serve anche per mantenere nella giusta temperatura il bulbo oculare.

Questo grasso è riccamente vascolarizzato e può succedere che i vasi capillari per ragioni genetiche, ormonali metaboliche, perdano di elasticità e permeabilità e così attraverso le pareti dei capillari trasudi un’eccessiva quantità di siero e acqua che tende a raccogliersi tra le celluleadipose creando un edema cronico.

Ciò determina un aumento del volume adiposo: praticamente si tratta di grasso gonfio d’acqua. Questo grasso si comporta come del pane inzuppato d’acqua. Tale situazione crea anche un’infiammazione cronica che rende fibroso il grasso formando le classiche borse permanenti sotto agli occhi.

Occhio a come dormi

«Una causa che frequentemente porta alla formazione delle borse e al loro peggioramento è legata all’abitudine di dormire con la testa troppo bassa, senza cuscino o con un cuscino molto sottile. – spiega Di Pietro – Infatti, durante la notte, quando ci sdraiamo per dormire, una grande quantità di sangue che durante giorno va verso le gambe per via della forza di gravità (ed è responsabile del gonfiore alle gambe e ai piedi), tende, invece, ad andare verso la testa».

Cosa accade allora? «Aumenta la pressione del sangue nei vasi capillari presenti in abbondanza nel grasso orbitale intorno all’occhio e di conseguenza trasudano maggiori quantità di siero e acqua. Risultato: aumenta l’edema. Durante la notte il grasso s’inzuppa di acqua e la mattina ci si sveglia con gli occhi gonfi. Poi, durante la giornata, stando in piedi questi liquidi vengono pian piano riassorbiti e gli occhi si sgonfiano».

Ma questo tran tran con tempo si rallenta e s’inceppa. «Succede, infatti, che questo continuo gonfiare e sgonfiare il grasso, il grasso che si sgonfia e si sgonfia, crea una situazione infiammatoria, per cui il grasso tende a diventare fibroso e non riesce più a tornare come prima, cioè non ritorna più nelle condizioni iniziali. E così con il tempo si formano le classiche borse».

Soluzioni pratiche

In caso di borse sotto gli occhi, come abbiamo visto la causa principale è l’edema. Occorre, quindi, adottare ogni accorgimento possibile per evitare che si formi il ristagno di liquidi. «Il consiglio pratico è non dormire senza cuscino o con un cuscino troppo basso ma dormire, invece, con busto spalle e testa sollevati rispetto al corpo – suggerisce Di Pietro –. Consiglio un cuscino molto largo che possa accogliere anche le spalle.

Questo per evitare che la colonna cervicale sia curvata in modo anomalo e che l’arco che si potrebbe creare usando un cuscino più piccolo possa causare artrosi cervicale. La soluzione migliore è utilizzare una rete elettrica (o comunque una rete regolabile manualmente o elettricamente) che permetta di sollevare la parte del busto e della testa, per sollevare la parte dove poggia il busto.

In questo modo arriverà una minore quantità di sangue verso testa, i vasi capillari e il grasso delle orbite. E si elimina la prima causa all’origine delle borse che è di natura meccanica».

Ananas & mirtilli

Per migliorare l’elasticità dei capillari aiuta curare l’alimentazione. «Può essere importante assumere flavonoidi che si trovano nei frutti di bosco (more, mirtilli, lamponi) – spiega Di Pietro -. Poi vanno bene le sostanze che tendono a sgonfiare: integratori a base di bromelina, estratti del rusco, arancio amaro, centella asiatica, ma semplicemente anche mangiare ananas che contiene proprio la bromelina.

Poi assumere polifenoli, per esempio, contenuti in un estratto del pino marittimo. Questi integratori vanno assunti per lunghi periodi o inserirti nella dieta, per cinque-sei mesi, con riposi di un mese, per poi riprenderli per altri cinque mesi».

Quando cominciano a comparire le borse? Vengono sia agli uomini sia alle donne?

«Le borse cominciano a mostrarsi dopo i trent’anni e con il passare degli anni possono aumentare perché i capillari s’indeboliscono. – spiega Di Pietro – E possono peggiorare se i fattori di rischio non vengono eliminati».

Chi ne è più soggetto? «Colpiscono allo stesso modo sia gli uomini che le donne. – continua Di Pietro – Sono un fenomeno sovrapponibile a quello della cellulite, cambiano però le dimensioni dell’area interessate e la forza di gravità funziona all’incontrario: di giorno, infatti, agisce portando il sangue e quindi causando l’eventuale edema verso le gambe, mentre di notte, stando sdraiati, l’afflusso sanguigno aumenta verso i vasi capillari che irrorano il grasso attorno agli occhi».

I fattori di rischio

Altri fattori di rischio sono il fumo e l’alcol. «Cosa succede a molte persone, dopo una lauta cena, in cui si beve di più o ci si concede un superalcolico? – continua Di Pietro – O se magari si è mangiato molto piccante? L’alcool e i cibi piccanti favoriscono la vasodilatazione.

Magari si va a letto con lo stomaco pieno e le cose si sommano: la dilatazione dei vasi maggiore per il troppo alcool e l’aver mangiato piccante, più lo stomaco pieno che impedisce al sangue che va verso la testa di circolare.

Lo stomaco pieno, infatti, se sono sdraiato, comprime i vasi sanguigni e rallenta la circolazione corporea. E così si gonfiano ancora di più vasi sanguigni del volto. E la mattina ci si sveglia con occhi gonfi. Sempre sul fronte alimentazione bisogna tenere conto che i cibi salati, peggiorano l’edema, quindi come regola è meglio evitare il più possibile il sale. E bere, invece, un paio di litri di acqua al giorno».

Soluzione pratica al risveglio e a lungo termine

Cosa fare appena svegli, una volta constatato il gonfiore? «Può essere utile prendere un fazzoletto imbevuto di acqua e camomilla ghiacciata. – suggerisce Di Pietro – Basta preparare un infuso di camomilla e poi far sciogliere 2 cubetti ghiaccio, oppure preparare la camomilla la sera prima, e metterla in frigo, questo in particolare se il problema è cronico.

Quindi appoggiare il fazzoletto imbevuto di camomilla sulle palpebre e fare una leggera pressione. L’ideale è un impacco freddo della durata di 5-10 minuti». Poi bisognebbe mettere creme che aiutino la pelle a rigenerarsi e riacquistare turgore ed elasticità. «Sieri o creme con dentro fospidina (serve a rigenerarare stimolando formazione di nuova elastina e collagene), glucosamina (che è il precursore dell’acido ialuronico, cioè favorisce la formazione di nuovo acido ialuronico), esperidina (che viena estratta dagli agrumi e favorisce il microcircolo)».

Rimedi estremi

Se si arriva all’ultima spiaggia il rimedio è più radicale. «Se le borse diventano croniche e raggiungono una certa dimensione il rimedio estremo è l’intervento chirurgico in anestesia locale: si chiama blefaroplastica inferiore. – spiega Di Pietro – Tuttavia sono allo studio sostanze che possono essere iniettato con sottili aghi in grado di sciogliere questi depositi adiposi». Dato che l’area da trattare è di ridotte dimensioni rispetto a zone colpite da cellulite questa possibilità è ritenuta più fattibile.

Cosa sono le occhiaie?

Altrettanto famose e poco amate sono le occhiaie. Anche loro colpiscono uomini e donne, indistintamente.

«Le occhiaie sono legate a una sofferenza sempre dei vasi capillari, per la precisione di quelli che si trovano intorno alle orbite. – spiega Di Pietro – Questi capillari possono diventare così fragili da rompersi con facilità e causando la fuoriuscita di piccole quantità di sangue che si raccolgono nei tessuti originando micro ecchimosi: in pratica ematomi microscopici».

Perché sono scure?

«Il sangue contiene ferro e al seguito di queste micro emorragie dovute alla rottura dei capillari fragili, il ferro resta intrappolato nei tessuti macchiando la pelle con il suo caratteristico colore marrone grigiastro, tipico delle occhiaie. Con il passare degli anni i capillari tendono a diventare sempre più fragili quindi si arriva un punto in cui bastano sbalzi di temperatura, oppure che aumenti un po’ la pressione all’interno e questi vasi possono rompersi: ecco allora che una goccia di sangue bagna i tessuti. »

Giù le mani!

«Ci sono poi alcune persone che si sfregano gli occhi, un’abitudine sbagliata perché chi si sfrega con le mani gli occhi, accentua il problema traumatizzando questi capillari molto delicati.» spiega Di Pietro. La soluzione dolce ed efficace per rinfrescare gli occhi, eliminare le polveri e dar loro sollievo può essere semplicemente sciacquarli con dell’acqua fresca.

I lavori e i comportamenti a rischio

Nel caso delle occhiaie possiamo individuare anche dei lavori a rischio. «Di tratta di lavori dove si è a contatto con fonti di calore: cuochi, panettieri, pasticceri, saldatori, chi lavora l’asfalto, i pizzaioli. – aggiunge Di Pietro – Non fanno bene neanche i lunghi viaggi in auto con bocchetta aria caldadiretta sul viso.

E in generale le temperature alte che favoriscono sia le borse sotto gli occhi che le occhiaie, perché sfiancano e indeboliscono i capillari. Per l’acqua del bagno, insomma, bastano 37 gradi. Meglio evitare anche di bere alcolici, fumare e mangiare cibi piccanti. Il fumo, infatti, indebolisce i vasi capillari, mentre alcool e cibi piccanti sono vaso dilatori e quindi anche in questo caso sconsigliati».

Rimedi

«Anche nel caso delle occhiaie bisogna aiutare il più possibile il microcircolo ricorrendo a creme che agiscono sui depositi di ferro. – spiega Di Pietro – Tra queste uno dei principi attivi più consigliati è la lattoferrina, perché è utile per favorire il riassorbimento dei depositi di ferro sottocutanei.

Poi vanno bene tutti quei componenti come la fospidina, e laglucosamina di cui abbiamo parlato per le borse. Vanno applicate mattine e sera. Picchiettando con polpastrello dell’indice sulla zona delle occhiaie e borse: questo leggera pressione fa compiere una ginnastica dei vasi sanguigni, che vengono compressi e rilasciati, favorendo una migliore circolazione a livello locale».

E il picotage?

«Un dermatologo esperto dovrebbe valutare quando è davvero utile ricorre al picotage, micro iniezioni di acido ialuronico naturale che favoriscono la rigenerazione cutanea, il riassorbimento dell’emosiderina (cioè il ferro) e miglioramento del microcircolo. – dichiara Di Pietro – Ovviamente il picotage va eseguito in maniera coscienziosa e corretta: le iniezioni sono molto superficiali e vanno fatte senza rompere vasi capillari, l’esperienza è fondamentale per non peggiorare, in maniera paradossale, il problema».

Il trucco fa bene o male?

«Si può applicare, ma poi è importante struccarsi con acque micellari delicate o latti detergenti delicati, per esempio, con il fiordaliso che è lenitivo e sfiammante. Evitando, invece, i prodotti a base alcolica».

