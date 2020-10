JENA: “FA BENE SPADAFORA A NON FERMARE IL CAMPIONATO: "THE VIRUS MUST GO ON" – IL COVID IN SERIE A MANDA NEL PALLONE IL GOVERNO – IL MINISTRO DELLO SPORT CONTRO LA SOTTOSEGRETARIA ALLA SALUTE ZAMPA CHE DEFINISCE “INELEGANTI” LE PAROLE DI SPADAFORA E POI LA BUTTA LI’: “FORSE ANCHE IL PROTOCOLLO MERITERÀ DI ESSERE RIVISTO, MA QUESTO LO DEVE VALUTARE LA FEDERAZIONE. PENSO CHE, CON L' IDEA DI UNA BOLLA TIPO NBA, SI SAREBBE TUTELATI TUTTI MOLTO DI PIÙ