27 feb 2020 13:05

IL VIRUS COME I PEPERONI: TI SI RIPROPONE! - PRIMO CASO DI RECIDIVA DEL CORONAVIRUS IN GIAPPONE: UNA GUIDA TURISTICA 40ENNE, CHE AVEVA LAVORATO CON DEI VISITATORI PROVENIENTI DA WUHAN, E' RISULTATA POSITIVA PER LA SECONDA VOLTA IN UN MESE – LA DONNA ERA STATA RICOVERATA PERCHÉ CONTAGIATA, POI ERA STATA DIMESSA, MA…