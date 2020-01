VIRUS IN FABULA – IL REPORTAGE DI UN INFERMIERE ITALIANO E DI UN MEDICO CINESE DA WUHAN, LA CITTÀ DA DOVE È PARTITO IL CORONAVIRUS. LA SITUAZIONE È TRAGICA: PER OGNI MEDICO CHE VIENE CHIAMATO A PRENDERE SERVIZIO, ALTRI 4 DEVONO LASCIARE LA PRIMA LINEA E DIVENTANO PAZIENTI. I PRONTO SOCCORSO SONO STRAPIENI, CI SONO SCENE DI RABBIA E PANICO E L’UNICO MODO PER RAGGIUNGERE GLI OSPEDALI È… – VIDEO

Francesco Barbero e Xiaowei Yan* per www.medicalfacts.it

*Infermiere di area critica e medico d’emergenza

Nell’occhio del ciclone, in diretta dal centro dell’epidemia. Il reportage quotidiano di un infermiere italiano e di un medico cinese, in esclusiva per Medical Facts, segnala 40 milioni di persone isolate. Ma il blocco sembra pericolosamente aggirabile.

medici a wuhan

Secondo giorno di isolamento a Wuhan, ora esteso a una decina di città limitrofe, per una popolazione totale di circa 40 milioni di persone. E dopo il blocco totale dei trasporti pubblici, è arrivato anche un provvedimento che restringe nei fatti la mobilità di chi sperava almeno di riuscire a spostarsi da una zona all’altra della città.

emergenza coronavirus a wuhan

Sottopassi chiusi e ponti presidiati dalla polizia: Wuchang, Hankou e Hanyang sono tornate a essere tre città distinte, come ai tempi delle concessioni straniere di fine ‘800. Si passa solo se senza febbre e con la mascherina addosso; diventa sempre più difficile riunirsi tra familiari per festeggiare la vigilia della festa più importante della tradizione, il Capodanno lunare. E per domani sembra verranno disposte misure ancora più strette, in vista di una riorganizzazione per funzioni della città.

code in un ospedale di wuhan 1

Un’odissea tornare a Wuhan

code in un ospedale di wuhan

Credo meriti menzione la storia di un collega di Xiaowei, un medico che fino a due giorni fa contava di spendere questa serata in famiglia, riunitasi in Chengdu, Sichuan. Richiamato in servizio, ha lasciato moglie e figlia per tornare in ospedale, salvo trovarsi in aeroporto col suo volo per Wuhan cancellato. All’ultimo, riesce a imbarcarsi su uno dei pochi posti rimasti sul volo diretto a Zhengzhou, città a 500 chilometri dal suo pronto soccorso.

Da qui, un treno ad alta-velocità passerà senza fermarsi proprio per Wuhan, scaricandolo nuovamente a 80 chilometri dalla sua meta, in una delle città proprio oggi incluse nella hot zone. Un rapido accordo con il taxista, ed eccolo arrivare ai bordi (quasi) impermeabili della nostra città. Dall’altra parte, un amico lo porterà giusto in tempo per l’inizio del turno di notte.

persone alla stazione di pechino

Medici ammalati e ospedali pieni

E per un collega che prende servizio, altri 4 devono lasciare la prima linea, accedendo come pazienti nel reparto predisposto all’interno dell’ospedale. Questo il nostro personale bilancio sui nuovi casi.

diffusione del coronavirus

Per la popolazione l’unico modo per raggiungere l’ospedale è chiamare il 120, il loro servizio di emergenza sanitaria. I nove ospedali designati per la gestione dei casi infetti sono però saturi, e l’idea di filtrare i pazienti in base alla sola febbre sembra funzionare poco: troppo lunghe le file e i social cinesi sono saturi di scene di rabbia o panico, mentre pazienti in coda svengono esausti.

code in un ospedale di wuhan 2

I team di China Health, l’equivalente dei nostri moduli sanitari regionali attivabili in caso di calamità, sono in arrivo da tutto il Paese. Il loro contributo sarà essenziale per compensare la situazione di squilibrio attuale, mentre iniziano i lavori per la costruzione di un ospedale temporaneo. Termine lavori annunciato: 6 giorni.

supermercati presi d'assalto a wuhan 1

Con oggi e dopo appena 24 ore dal precedente annuncio, l’emergenza passa da severa a grave, raggiungendo il livello 1, ovvero emergenza su scala nazionale.

supermercati presi d'assalto a wuhan il cantiere del nuovo ospedale di wuhan, pronto in dieci giorni 5 il cantiere del nuovo ospedale di wuhan, pronto in dieci giorni il cantiere del nuovo ospedale di wuhan, pronto in dieci giorni 8 il team di medici cinesi che stanno combattendo contro il coronavirus 2 macellaia cinese virus cinese virus cinese virus cinese CINESI IN VIAGGIO VIRUS IL MERCATO DI WHUAN DA CUI PARTE IL CORONAVIRUS CINESE cinesi in viaggio virus galline in cina diffusione del corona virus in cina il team di medici cinesi che stanno combattendo contro il coronavirus il cantiere del nuovo ospedale di wuhan, pronto in dieci giorni 7 il team di medici cinesi che stanno combattendo contro il coronavirus 1 mercato del pesce di wuhan il cantiere del nuovo ospedale di wuhan, pronto in dieci giorni 3 un infetto dal coronavirus in un aeroporto cinese infetto dal coronavirus ospedale di wuhan il cantiere del nuovo ospedale di wuhan, pronto in dieci giorni 6 coronavirus ospedale di wuhan scanner termici a wuhan fiumicino paura per il coronavirus 2 fiumicino paura per il coronavirus 1 fiumicino paura per il coronavirus mercato tradizionale cinese 3 mercato tradizionale cinese 1 mercato tradizionale cinese 4 mercato tradizionale cinese frame dei video delle persone che cadono a wuhan 9 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 11 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 10 coronavirus frame dei video delle persone che cadono a wuhan 2 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 3 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 1 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 4 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 7 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 6 il cantiere del nuovo ospedale di wuhan, pronto in dieci giorni 1 il cantiere del nuovo ospedale di wuhan, pronto in dieci giorni 4 il cantiere del nuovo ospedale di wuhan, pronto in dieci giorni 9

uomo con mascherina vicino al mercato del pesce di wuhan il mercato del pesce di wuhan macellai cinesi diffusione del coronavirus cinese disinfettante sparato nell'aeroporto di incheon, in corea del sud mercato tradizionale cinese 2 mercato tradizionale cinese frame dei video delle persone che cadono a wuhan 8 frame dei video delle persone che cadono a wuhan 5 il cantiere del nuovo ospedale di wuhan, pronto in dieci giorni 2