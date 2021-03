E VISSERO FELICI E PIU' A LUNGO - IL MATRIMONIO ALLUNGA LA VITA. NON CI CREDETE? DATE UNO SGUARDO ALLA RICERCA DELLA OHIO STATE UNIVERSITY SECONDO CUI CHI HA UNA VITA SENTIMENTALE FELICE NON SOLO VIVE PIÙ A LUNGO, MA ANCHE IN MODO PIÙ SANO: UNA RELAZIONE FELICE PUÒ RIDURRE I RISCHI DI ALZHEIMER, DI DIABETE E DI MORIRE DOPO UN INTERVENTO CHIRURGICO DI BYPASS – COME MAI? LA SPIEGAZIONE E' NEL…

Trovare un ottimo partner allunga le possibilità di una vita lunga e sana. Secondo diverse ricerche una relazione sentimentale sana è collegata a un rischio di mortalità inferiore del 49%. «Gli effetti della felicità coniugale sulla salute è paragonabile al consumo di frutta e verdura» afferma Janice Kiecolt-Glaser, psicologa e direttrice dell'Istituto per la ricerca di medicina comportamentale della Ohio State University.

Non si tratta solo di vivere più a lungo. Si tratta anche di vivere in modo più sano. La ricerca suggerisce che una relazione romantica felice può ridurre i rischi di Alzheimer, di sviluppare il diabete e di morire dopo un intervento chirurgico di bypass cardiaco, persino di soffrire di dolore e affaticamento a causa del trattamento del cancro al seno. Un'analisi dello stato civile e della longevità di 280.000 persone di età pari o superiore a 45 anni ha rilevato che le donne che non si sono mai sposate hanno un rischio maggiore del 60% di morire di malattie cardiovascolari rispetto alle donne sposate; per gli uomini è del 32%.

«Essere sposati è associato a tassi più bassi di depressione e la depressione è un notevole fattore di rischio per le malattie cardiovascolari perché è correlata a una funzione cardiaca più scarsa, nonché a comportamenti malsani: diete più povere, disturbi del sonno, più uso di alcol e fumo e meno esercizio» continua Kiecolt-Glaser.

Secondo un altro studio le persone in relazioni felici sembrano ottenere una migliore protezione dai vaccini antinfluenzali, producendo livelli di anticorpi più elevati dopo l'iniezione. Certo, è troppo presto per dire come ciò potrebbe applicarsi al vaccino contro il coronavirus, ma alcuni esperti dicono che è possibile. «Sappiamo che i vaccini producono risposte migliori nelle persone che sono socialmente connesse» -afferma Steve Cole, neuroscienziato dell'Università della California presso la School of Medicine di Los Angeles che ricerca i legami tra le relazioni e il nostro sistema immunitario - Quindi le relazioni e la comunità sono più importanti che mai ora mentre cerchiamo di vaccinarci per superare la pandemia COVID».

Parte del motivo per cui le persone sposate vivono più a lungo dipende anche dalla selezione: le persone più sane hanno maggiori probabilità di sposarsi in primo luogo. Un altro è quello che può essere chiamato il "fattore fastidio": i coniugi si incoraggiano a vicenda a mangiare in modo più sano, a fare più esercizio fisico, a smettere di fumare.

La ricerca di Kiecolt-Glaser, ad esempio, suggerisce che una relazione d'amore può ridurre l'infiammazione cronica nel corpo: «Ci preoccupiamo dell'infiammazione perché è collegata a così tante malattie e disturbi, tra cui malattie cardiovascolari, diabete, osteoporosi, artrite, morbo di Alzheimer e declino funzionale - e questa è solo la breve lista».

Gli studi di Kiecolt-Glaser indicano che l'amore può ridurre l'infiammazione abbassando i livelli di stress che percepiamo nella nostra vita quotidiana. Una relazione d'amore può anche influire sulla salute attraverso gli ormoni, come il cortisolo, l'ormone dello stress, e gli ormoni come l'ossitocina e la vasopressina.

L'ossitocina, spesso chiamata "ormone dell'amore" perché i suoi livelli aumentano quando ci abbracciamo o abbiamo un contatto intimo, ha diversi effetti diretti sulla salute: riduce lo stress, sembra avere proprietà antinfiammatorie, riduce il dolore e aiuta la crescita ossea, potenzialmente riducendo il rischio di osteoporosi.

