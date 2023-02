12 feb 2023 12:40

VOLETE BUTTARE GIU' LA PANZA MA NON SAPETE PIÙ QUALE DIETA SEGUIRE? SECONDO UNO STUDIO ISRAELIANO, IL MIGLIOR MODO PER PERDERE UNA MAGGIORE QUANTITÀ DI GRASSO CORPOREO È AFFIDARSI ALLA DIETA MEDITERRANEA “VERDE”. SI TRATTA DI UNO STEP AGGIUNTIVO ALLA NORMALE DIETA MEDITERRANEA E PREVEDE L’INCREMENTO DELLE DOSI DI VERDURE ASSUNTE E LA DIMINUZIONE DI CARNE E POLLO – TUTTI I CONSIGLI PER SMALTIRE LA CICCIA...