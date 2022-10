VOLETE DIMAGRIRE, ABBASSARE IL COLESTEROLO E GLI ZUCCHERI NEL SANGUE? MANGIATE PRESTO E NELL’ARCO DI 10 ORE – DUE STUDI AMERICANI CI SUGGERISCONO CHE MANGIARE DENTRO UNA FINESTRA ORARIA SIA LA CHIAVE PER STARE MEGLIO: METTERSI A TAVOLA TARDI RENDE LE PERSONE PIÙ AFFAMANTE. INOLTRE SI FA PIÙ FATICA A BRUCIARE GRASSI E IL TESSUTO ADIPOSO TENDE A TRATTENERE PIÙ CALORIE – MANGIARE IN UNA FINESTRA DI 10 ORE CONSENTE DI…

DAGONEWS

dieta intermittente 9

Una nuova ricerca suggerisce che potrebbe esserci una finestra di tempo ideale per mangiare durante il giorno. Secondo due studi americani pubblicati martedì sulla rivista Cell Metabolism, mangiare relativamente presto può essere utile per la perdita di peso mentre mangiare in un arco di tempo di 10 ore potrebbe migliorare i livelli di zucchero nel sangue e colesterolo.

dieta intermittente 8

Il primo studio ha rilevato che mangiare tardi rende le persone più affamate nell'arco delle 24 ore rispetto a quando consumavano gli stessi pasti all'inizio della giornata. Mangiare tardi ha anche portato i partecipanti allo studio a bruciare calorie a un ritmo più lento e il loro tessuto adiposo sembrava immagazzinare più calorie. Nel complesso, lo studio suggerisce che mangiare più tardi può aumentare il rischio di obesità di una persona.

dieta intermittente 7

Il secondo studio, condotto tra un gruppo di vigili del fuoco, ha rilevato che consumare pasti entro una finestra di 10 ore riduce le particelle di "colesterolo cattivo", suggerendo una potenziale riduzione dei fattori di rischio per le malattie cardiache. Mangiare in questa finestra migliora la pressione sanguigna e i livelli di zucchero nel sangue.

dieta intermittente 6

I due studi si aggiungono alle prove esistenti che suggeriscono che potrebbero esserci momenti ottimali per iniziare e smettere di mangiare, secondo Courtney Peterson, professore associato di scienze della nutrizione presso l'Università dell'Alabama a Birmingham.

dieta intermittente 5 dieta intermittente 4

dieta intermittente 3 dieta intermittente 2 dieta intermittente 1 dieta 4