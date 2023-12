15 dic 2023 18:40

IL 2024 SARÀ UN ALTRO ANNO DI MERDA PER L’ECONOMIA GLOBALE – SECONDO LE GRANDI BANCHE, LA CRESCITA MONDIALE IL PROSSIMO ANNO RALLENTERÀ, SCHIACCIATA COM’È TRA I TASSI DI INTERESSE ANCORA ALTI E L’INFLAZIONE CHE NON SCENDE ABBASTANZA. MA GLI ANALISTI RITENGONO SCARSE LE POSSIBILITÀ DI UNA RECESSIONE, QUANTOMENTO IN USA E CINA. L’EUROPA, INVECE, POTREBBE REGISTRARE UN RALLENTAMENTO (TE PAREVA)