''COCAINA DI STATO'' - LUFTHANSA POTREBBE RIEMERGERE SIN TROPPO RINVIGORITA DALLA CRISI DA CORONAVIRUS? L'AZIENDA ANNUNCIA 2,1 MILIARDI DI PERDITE NEL PRIMO TRIMESTRE MA IN CASSA HA ANCORA 4 MILIARDI DI LIQUIDITÀ E IL GOVERNO NE HA STANZIATI 9. PER QUESTO L'ANTITRUST EUROPEO HA IMPOSTO DEI LIMITI (VENDITA DI SLOT) E IL RIVALE O'LEARY (RYANAIR) TUONA DA SETTIMANE CONTRO LA ''COCAINA DI STATO'' PER LA COMPAGNIA PARZIALMENTE RINAZIONALIZZATA CHE POTREBBE TRASFORMARLA IN UN CONCORRENTE IMBATTIBILE

1.CORONAVIRUS: LUFTHANSA, PERDITE 2,1 MLD EURO PRIMO TRIMESTRE

Carsten Spohr CEO LUFTHANSA

(ANSA-AFP) - La compagnia aerea Lufthansa ha chiuso il primo trimestre dell'anno con una perdita netta di 2,1 miliardi di euro. Lo ha reso noto oggi la stessa società in un comunicato, attribuendo il risultato all'impatto della pandemia di coronavirus sul settore dei trasporti aerei. "Il traffico aereo globale si è sostanzialmente fermato negli ultimi mesi. Ciò ha avuto un impatto senza precedenti sui nostri risultati trimestrali - ha commentato il presidente del consiglio di amministrazione Carsten Spohr -. Alla luce della lentezza della ripresa della domanda, ora dobbiamo adottare misure di ristrutturazione di vasta portata per contrastare questo" andamento.

MICHAEL O LEARY RYANAIR OLEARY

2.LUFTHANSA: POSSIBILE VENDITA ASSET NON ESSENZIALI

(ANSA) - Lufthansa sta considerando l'ipotesi di cedere, nel medio periodo, alcuni asset considerati non strategici. Lo ha annunciato la compagnia aerea tedesca, illustrando l'impatto del coronavirus sui conti del primo trimestre, chiusi con ricavi in calo del 18% rispetto allo stesso periodo del 2019 e una perdita di 2,1 miliardi. Il vettore prevede anche ristrutturazioni e tagli dei costi in alcune compagnie controllate.

michael o leary

3.LUFTHANSA POTREBBE RIEMERGERE SIN TROPPO RINVIGORITA DALLA CRISI DA CORONAVIRUS?

Estratto dall'articolo di Tonia Mastrobuoni per ''la Repubblica''

(…)

angela merkel con aereo lufthansa in mano

Peraltro, al termine del consiglio di sorveglianza, l' ad di Lufthansa ha fatto capire ieri che potrebbe non utilizzare tutti i 9 miliardi messi a disposizione dal governo Merkel. Avendo ancora 4 miliardi di euro di liquidità, Spohr ha fatto capire che ne potrebbero bastare di meno. Anche se, intercettato dal Financial Times , l' ex pilota ha ricordato che «non si tratta solo di sopravvivere ». Il governo tedesco, ha aggiunto, «è focalizzato sull' obiettivo che Lufthansa mantenga la sua posizione di campione globale, e non solo che eviti la bancarotta ».

Che Lufthansa possa riemergere sin troppo rinvigorita dalla crisi da coronavirus, nel resto del mondo è un timore diffuso. Il patron della concorrente Ryanair tuona da settimane contro la «cocaina di Stato» che la compagnia tedesca parzialmente rinazionalizzata ha ricevuto e che potrebbe trasformarla in un concorrente imbattibile, dopo l' emergenza da Covid19.

Lufthansa sciopero

Anche la numero uno dell' Antitrust europeo, Margrethe Vestager ritiene che ci sia «un alto rischio » di distorsioni di mercato.

Bruxelles ha chiesto infatti all' azienda di cedere slot a Francoforte e Monaco. Che Lufthansa, non senza enormi riserve, ha finalmente accettato. Adesso manca soltanto il via libera definitivo della Commissione Ue. E quello dell' assemblea del gruppo, fissata per il 23 giugno prossimo.