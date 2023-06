30 giu 2023 18:04

S'E' SFARINATO FARINETTI: EATALY HA CHIUSO IL BILANCIO 2022 CON 25,8 MILIONI DI PERDITE. NON È UN CASO CHE “OSCARDABAGNO” ABBIA DECISO DI CEDERE LA MAGGIORANZA DELL’AZIENDA AD ANDREA BONOMI – A QUESTO SI AGGIUNGE IL FLOP DI "FICO", CHE DOVEVA DIVENTARE LA DISNEYLAND DEL CIBO BIO: DOPO UNA SERIE ININTERROTTA DI BILANCI IN PERDITA, DOVREBBE FAR REGISTRARE UN ALTRO BUCO DA 3 MILIONI – INTANTO FARINETTI CONTINUA AD ANDARE IN TV A FARE IL “GURU” E DARE CONSIGLI…