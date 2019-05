28 mag 2019 11:00

C'È UN ALTRO VINCITORE OCCULTO ALLE ELEZIONI: I BENETTON! - CROLLA IL M5S E ATLANTIA DECOLLA IN BORSA: +3,14% MENTRE IL MERCATO CHIUDEVA PIATTO E LO SPREAD VOLAVA. 650 MILIONI DI GUADAGNO IN UN COLPO SOLO - CON DI MAIO AZZERATO E TONINELLI IN BAMBOLA, I GESTORI DEL PONTE MORANDI POSSONO TORNARE A RESPIRARE: SALVINI NON ERA FAVOREVOLE AL RITIRO DELLA CONCESSIONE